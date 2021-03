Dank Rang 11 an der WM – Die Spiezer Seglerinnen sichern sich das Olympia-Ticket Linda Fahrni und Maja Siegenthaler werden an den Spielen in Tokio dabei sein. Uneingeschränkt glücklich sind sie mit dem Abschneiden in Portugal nicht. Adrian Horn

Eine kleine Pause nach fünf Tagen WM: Linda Fahrni (links) und Maja Siegenthaler. Archivfoto: Manuel Lopez

Die Pflicht erfüllt, das Medal-Race und damit die Kür verpasst: So lässt sich die WM im portugiesischen Vilamoura für Linda Fahrni und Maja Siegenthaler zusammenfassen. Am fünften und letzten Wettkampftag büssten die Spiezerinnen einige Ränge ein, sie beendeten die Titelkämpfe auf Platz 11 – und qualifizierten sich durch die geforderte Top-12-Klassierung für Tokio 2021. Damit werden die Berner Oberländerinnen im Spätsommer zum zweiten Mal nach Rio 2016 an Olympischen Spielen dabei sein – sofern die Veranstaltung trotz der Pandemie durchgeführt wird, wovon man aktuell ausgeht.

Ihr primäres Ziel erreichten die Profisportlerinnen damit. Gänzlich zufrieden aber sind sie nicht. Sie hatten sich mehr ausgerechnet, glaubten, das Potenzial für die Top 5 zu haben, was sie im Verlauf der Woche immer wieder andeuteten. Wegen zweier missratener Rennen zum Abschluss verfehlten sie eine Rangierung, welche zur Teilnahme am Medal-Race berechtigt.

Auch bei den Männern segelten Berner Oberländer in die Top 20. Yves Mermod und Cyril Schüpbach, gleichfalls beim Thunersee-Yachtclub aktiv, schlossen die WM auf Platz 18 ab.