Breitenrain vor Rückrundenstart – Die Spieler wären bereit für die Challenge League Am Samstag beginnt für den Leader der Promotion League die zweite Saisonhälfte. Einen grossen Anteil am Höhenflug der Stadtberner hat Loris Lüthi. Yannis Lüthi

Führt der Weg des FC Breitenrain in die zweithöchste Spielklasse? Loris Lüthi (links) will aufsteigen. Foto: Manuel Zingg

Mit dem FC Breitenrain souveräner Tabellenführer in der Promotion League und mit sechs Toren treffsicherster Akteur des Teams – notabene als Aussenverteidiger: Viel besser hätte die Vorrunde für Loris Lüthi nicht laufen können. Der 27-jährige Solothurner findet selbst kaum Worte für das vergangene Halbjahr. «Es ist sicherlich die erfolgreichste Phase meiner fussballerischen Karriere», sagt er. Zehn Punkte liegen die Stadtberner vor dem zweitklassierten AC Bellinzona – so nahe an einem möglichen Aufstieg in die Challenge League war der Club zuletzt vor elf Jahren.