Schluss im Beaulieu – Die spanische Pizza verschwindet aus Ostermundigen Maribel und Manuel Calvino wirten seit 24 Jahren im Beaulieu in Ostermundigen. Ende Jahr schliessen sie ihr Ristorante, eine Nachfolge wurde nicht gefunden. Claudia Salzmann

Kein einfacher Schritt: Das Wirtepaar Manuel und Maribel Calvino tritt ab, nach 24 Jahren schliessen die beiden ihr Beaulieu an der Bernstrasse. Foto: Franziska Rothenbühler

Am Stammtisch reden Gäste bei Kaffee und Mineral über «Chuttle» und die Booster-Impfung. An einem anderen Tisch sitzen zwei Köche und die Serviertochter Rosinda beim Brasato al Barolo. Maribel Calvino grüsst die ersten Mittagsgäste, die im Säli Platz nehmen und denen Manuel Calvino Bier zapft. Im Radio läuft das bekannte Lied «Jerusalema».

Bekannt – zumindest in Ostermundigen – sind auch die Calvinos: Seit 1997 führt das Wirtepaar das Lokal an der Bernstrasse. Vieles hat geändert, nicht so sie. «Und auch das Menü nicht», sagt die 62-jährige Spanierin. Seit 40 Jahren ist sie mit «Manolito» zusammen, ihre Liebschaft nahm im Nachtclub Cadillac an der Laupenstrasse ihren Anfang. «Sie war mir damals zu jung», sagt der heute 70-jährige Manuel. Beim Fotoshooting für diesen Artikel fragt er, ob er ihr nicht ein «Müntscheli» geben soll. Sie wehrt lachend ab und raunt ihm auf Spanisch zu, er solle nicht zu ernst blicken.