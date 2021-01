Reiter Niklaus Schurtenberger – Die späte Chance Niklaus Schurtenberger verfolgt mit Silver Shine noch einmal höhere sportliche Ziele. Mit 52 Jahren kann für den Berner auch Olympia ein Thema werden. Reto Pfister

Niklaus Schurtenberger und Silver Shine haben sich schon gut aneinander gewöhnt. Foto: Beat Mathys

Wer im Pferdesport auf höchster Ebene erfolgreich sein will, braucht nicht nur reiterliches Können. Sondern auch das Umfeld dazu. Bei Niklaus Schurtenberger stimmt derzeit alles zusammen, sodass er mit 52 Jahren noch einmal höhere Ziele anvisieren kann.

Schurtenberger gehörte vor einem Jahrzehnt bereits der nationalen Spitze an. Mit dem Schimmel Cantus war er Mitglied der Schweizer Equipe, die 2008 bei den Olympischen Spielen in Hongkong Bronze holte. 2012 zog der Berner Cantus aus dem Wettkampfsport zurück, fortan tauchte er an den ganz grossen Turnieren nicht mehr auf. Schurtenberger führt in der Ebene zwischen den Seeländer Orten Lyss, Kappelen und Worben einen eigenen Betrieb, fortan war er an kleineren Wettkämpfen anzutreffen und widmete sich der Ausbildung von jüngeren Pferden, ohne die ganz grosse Bühne aus den Augen zu verlieren.