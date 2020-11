Wahlen in Koppigen – Die SP will zulegen Gemeinderatspräsident Urs Schneider (SVP) und die meisten übrigen Ratsmitglieder treten bei den Wahlen wieder an. Dennoch bleibt in Koppigen womöglich nicht alles beim Alten. Markus Zahno

Der Koppiger Gemeinderat um Präsident Urs Schneider (Mitte) an seiner ersten Sitzung der nun zu Ende gehenden Legislatur. Archivfoto: Andreas Marbot

Vor vier Jahren hatten die Koppigerinnen und Koppiger keine Wahl. Damals fanden sich für die sieben Sitze im Gemeinderat exakt sieben Kandidierende, die allesamt still gewählt wurden.

Dieses Szenario wird sich diesmal nicht wiederholen. Am 29. November gibt es echte Wahlen.

Mit vier Sitzen hat die SVP im Gemeinderat heute die absolute Mehrheit. Drei der Bisherigen treten zur Wiederwahl an: Gemeinderatspräsident Urs Schneider, Vize Richard Aebi sowie Beat Baumberger. Aufhören wird einzig Andreas Bernhard. Für seine Nachfolge hat die SVP bewusst eine weibliche Kandidatin gesucht – und diese in der Person von Christine Will gefunden. Das Ziel lautet, die vier Sitze zu verteidigen. Parteipräsident Andreas Aebi ist sich aber bewusst: «Das ist nicht in Stein gemeisselt.»