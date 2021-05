Neuer Burgdorfer Jugendraum – Die SP stellt unbequeme Fragen Ist die alte Wagnerei wirklich der beste Standort für den neuen Jugendraum? Die SP-Fraktion im Burgdorfer Stadtrat will nicht unnötig viel Geld ausgeben für ein Provisorium. Susanna Fricke-Michel

Über den neuen Standort des Jugendraums am Waldeggweg in Burgdorf scheiden sich die Geister. Foto: Raphael Moser

Acht Fragen rund um den Einzug des Jugendtreffs in die alte Wagnerei bei der Waldeggbrücke stellt die SP-Fraktion des Stadtrates dem Burgdorfer Gemeinderat in einer Interpellation. Auf der Suche nach dem besten Standort seien drei mögliche Lösungen verworfen worden, hält die Exekutive in ihrer Antwort fest, darunter ein Container auf der städtischen Parzelle Lindenfeld, der während der Sanierung des Bildungszentrums Emme als Provisorium diente. Diese Lösung habe sich als «deutlich zu teuer» erwiesen und hätte maximal für drei Jahre genutzt werden dürfen.