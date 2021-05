Nach Aus für Rahmenabkommen – Die SP plant eine Europaoffensive Die anderen europafreundlichen Parteien sind überrumpelt – die alte Europaallianz ist derzeit schwierig zu kitten. Denis von Burg , Mischa Aebi

Der Co-Präsident der SP Schweiz, Cédric Wermuth, setzt nach dem Aus des Rahmenabkommens auf eine Goodwill-Offensive gegenüber der EU. Foto: Keystone

Die SP will eine Wiederannäherungsoffensive an die EU starten. Am Montag diskutiert die SP-Geschäftsleitung über eine entsprechende Strategie, wie SP-Präsident Cédric Wermuth gegenüber der SonntagsZeitung bestätigt. Sie will damit den bilateralen Weg neu beleben und gar die Basis legen für eine spätere Beitrittsdebatte.

Ein Entwurf einer solchen Strategie steht schon. Sie enthält zwei zentrale Elemente: Erstens soll die Kohäsionsmilliarde nicht nur, wie vom Bundesrat schon vorgeschlagen, rasch ausbezahlt werden, sie soll auch, so Wermuth, substanziell vergrössert werden.