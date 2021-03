Differenzen im linken Lager – Die SP greift den Grünen Beat Moser an In Münsingen will die SP mit Peter Baumann den amtierenden Gemeindepräsidenten Beat Moser aus dem Gemeindehaus werfen. Die Grünen reagieren erstaunt. Johannes Reichen

Peter Baumann war Gemeindepräsident in Trimstein. Nun will er Gemeindepräsident in Münsingen werden. Foto: PD

Beat Moser (Grüne) ist seit sieben Jahren Gemeindepräsident in Münsingen. Vor vier Jahren wurde er still gewählt. Dieses Jahr ist das anders. Moser erhält Konkurrenz. Wie die SP Münsingen gestern mitteilte, kandidiert Peter Baumann am 13. Juni als Gemeindepräsident. Moser hat bereits im Februar erklärt, dass er für eine dritte und letzte Amtszeit kandidiert. Es handelt sich um ein Vollzeitamt. Die Eingabefrist für Kandidaturen endet am 16. April.

Peter Baumann war ab 2007 Gemeinderat in Trimstein. Im Jahr darauf wurde er zum Gemeindepräsidenten gewählt und blieb bis zur Fusion mit Münsingen per Anfang 2013 in diesem Amt. Im folgenden Übergangsjahr war er Mitglied des Münsinger Gemeinderats. Seit drei Jahren gehört er nun der Münsinger Planungskommission an. Zudem ist er Präsident des Vereins Kinder- und Jugendarbeit Aaretal.