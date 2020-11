Gemeinderatswahlen Koppigen – Die SP gewinnt einen zweiten Sitz Die SVP kann ihre vier Sitze verteidigen und behält die absolute Mehrheit im Gemeinderat. Die SP gewinnt einen Sitz dazu – auf Kosten der FOP. Nina-Lou Frey

Urs Schneider, SVP, bisher, 759 Stimmen. Foto: PD Beat Baumberger, SVP, bisher, 771 Stimmen. Foto: pd Hans Rudolf Lüthi, BDP, bisher, 461 Stimmen. Foto: pd 1 / 7

Genau die Hälfte der wahlberechtigten Koppigerinnen und Koppiger ging an die Urne – und hat fünf bisherige Gemeinderatsmitglieder wiedergewählt. Die SVP kann ihre vier Sitze verteidigen und bleibt somit die mit Abstand stärkste Partei in der Exekutive. Zweitstärkste Kraft mit zwei Sitzen ist neuerdings die SP: Den zweiten Sitz hat Simon Keller erobert, die bisherige Doris Longerich Stadler wurde wiedergewählt. «Wir sind sehr erfreut über dieses Resultat», so SP-Präsident Eduard Müller.

Bernhard Rüttimann von der Freien Ortspartei (FOP) ist hingegen enttäuscht. Er wurde abgewählt. «Es ist schwierig, als einziger Kandidat auf der Liste anzutreten», sagt Rüttimann. Er hätte sich gern weitere Jahre für das Dorf engagiert.