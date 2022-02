Nach Eklat in Burgdorf – Die Sozialdirektion hat einen neuen Chef Andres von Wartburg wird Leiter der Burgdorfer Sozialdirektion. Er übernimmt eine Abteilung, die schwierige Zeiten hinter sich hat.

Andres von Wartburg übernimmt im Mai seine neue Stelle in Burgdorf. Foto: PD

Ab Mai 2022 hat die Burgdorfer Sozialdirektion einen neuen Leiter: Andres von Wartburg, 1960 geboren, verheiratet, Vater von vier erwachsenen Kindern aus erster Ehe und seit zehn Jahren in Burgdorf wohnhaft. Er absolvierte das Studium in sozialer Arbeit an der Berner Fachhochschule und leitete verschiedene Sozialdienste im Berner Seeland, bevor er 2013 zur Kindes- und Erwachsenenschutzbehörde (Kesb) des Kantons Bern wechselte.