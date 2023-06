Wochenblatt wird eingestellt – Die «Solothurner Woche» erscheint am Donnerstag zum letzten Mal Trotz intensiver Bemühungen konnte das Zofinger Verlagshaus die wöchentliche Publikation, die auch in umliegenden Berner Gemeinden verteilt wurde, nicht in die Gewinnzone zurückführen.

Mit einer Mitteilung auf der Homepage verabschieden sich Verlag und Redaktion der «Solothurner Woche» von den Leserinnen und Lesern. Foto: Screenshot/sowo.ch

Die «Solothurner Woche» erscheint am morgigen Donnerstag zum letzten Mal. Wie die Herausgeberin ZT Medien AG am Mittwoch mitteilte, sieht sich das Zofinger Verlagshaus aus wirtschaftlichen Gründen gezwungen, die Wochenzeitung ab sofort einzustellen.

Die «Solothurner Woche» wurde bisher wöchentlich, jeweils am Donnerstag, in 83 Gemeinden der Amtsbezirke Solothurn-Lebern, Bucheggberg-Wasseramt und dem angrenzenden Bernbiet kostenlos in alle Haushalte verteilt.

«Die Pandemie hat zu einem erheblichen Umsatzeinbruch geführt. Hinzu kommen der überdurchschnittliche Preisanstieg im Papierbereich sowie die gestiegenen Energiekosten. Leider ist es uns trotz intensiver Bemühungen nicht gelungen, die Solothurner Woche zurück in die Gewinnzone zu führen“, wird Unternehmensleiterin Sabine Galindo in einer Mitteilung zitiert.

Die ZT Medien AG mit Sitz in Zofingen AG ist die Herausgeberin des Zofinger Tagblatts sowie weiterer Wochenzeitungen wie dem «Wiggertaler» in der Region Zofingen und dem «Landanzeiger» in der Region Aarau. Auch das Lokalradio Inside gehört zum Unternehmen. Fünf der insgesamt 86 Mitarbeitenden arbeiteten laut Angaben des Unternehmens für Redaktion und Inserateverkauf der «Solothurner Woche».

Anfang 2020 hatte die ZT Medien AG die Einstellung der kostenlosen Wochenzeitungen «Surentaler» und «Oberwiggertaler» im Kanton Luzern mitgeteilt. Zudem kam es in den vergangenen Jahren zu grösseren Restrukturierungsmassnahmen mit Entlassungen, zuletzt 2021, nachdem das Unternehmen den Auftrag für die Produktion des Magazins «Tierwelt» verloren hatte.

Gesprächsstoff – Der Podcast von «Bund» und Berner Zeitung Im Podcast «Gesprächsstoff» sprechen wir über Geschichten, die unsere LeserInnen und HörerInnen bewegen. Abonnieren Sie den Podcast auf Spotify , Apple Podcasts , Google Podcasts oder in jeder gängigen Podcast-App.

SDA/chh

Fehler gefunden?Jetzt melden.