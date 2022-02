Sieg gegen die Wizards – Die Skorps ziehen erstmals in den Unihockey-Cupfinal ein Im packenden Halbfinal-Derby gewinnen die Zollbrückerinnen 5:4 nach Penaltyschiessen. Im Endspiel treffen sie Ende Monat auf die Kloten-Dietlikon Jets. Ueli Moser

Die Entscheidung: Skorps-Spielerin Lea Hanimann trifft im Penaltyschiessen. Fotos: Franziska Rothenbühler

Letztes Jahr standen die Skorps als erstes Berner Frauenteam im Superfinal. Und dank dem glücklichen 5:4-Sieg nach Penaltyschiessen im spektakulären, bis zuletzt spannenden Halbfinal gegen die Wizards Bern-Burgdorf, wurde für den Verein aus Zollbrück nun auch der erstmalige Vorstoss in den Cupfinal geschafft.

Vor zehn Monaten wurde der Coup gegen das höher kotierte Kloten-Dietlikon im Superfinal zwar noch verpasst, am 26. Februar nun soll aber in der Wankdorfhalle – wiederum gegen die Jets – der erste Berner Cupsieg überhaupt Tatsache werden. Favorit wird dannzumal wiederum der Gegner sein – jener notabene, der nicht nur den Skorps im letzten Frühling, sondern 2009 auch den Bern Capitals, dem zuvor letzten von nunmehr insgesamt sieben Cupfinalisten aus dem Kanton, vor der Sonne gestanden war.

Tapfere Wizards nicht belohnt

Das Erreichen des Cupfinals wurde allerdings keineswegs zum da und dort erwarteten Selbstläufer. Den sich im Umbruch befindenden und vor allem stark verjüngten Wizards gelang am Donnerstagabend die zweifellos beste Saisonleistung. Angetrieben von Youngsters wie der 18-jährigen Junioren-Nationalspielerin Noelle Weis, die bei drei Toren die Vorarbeit leistete, und der sogar noch ein Jahr jüngeren, aber bereits an der WM im Einsatz gestandenen Anja Wyss, die zwei der vier Treffer erzielte, verwandelten diese nämlich einen 0:1- und 1:2-Rückstand bis zur 49. Minute in eine 4:2-Führung.

Enttäuschte Gesichter: Die Wizards scheitern im Cup-Halbfinal.

Die Skorps forcierten zu diesem Zeitpunkt längst ihre stärksten Kräfte, konnten sich aber schliesslich nur dank der gegnerischen Unerfahrenheit wenigstens in die Verlängerung retten. In dieser hatte vorerst erneut das Heimteam die eher besseren Möglichkeiten, schliesslich blieb es aber beim 4:4. Und im Penaltyschiessen wurde dann Lea Hanimann zur Matchwinnerin: Die 25-Jährige traf als Einzige ihres Teams – und dies gleich zweimal – , während bei den Gegnerinnen Annika Dierks zwar auch einmal erfolgreich war, beim entscheidenden sechsten Wizards-Versuch aber nicht mehr reüssierte.

Wachtablösung bestätigt

Die Skorps bestätigten zwar mit dem zehnten Sieg in den letzten elf Direktbegegnungen die Wachtablösung im Berner Frauen-Unihockey ein weiteres Mal – so viel Glück benötigten sie allerdings bei keinem der vorhergehenden Erfolge. Grossen Anteil am Wandel zum Spitzenclub hat der erst 37-jährige Headcoach Lukas Schüepp, der auch Nachwuchsverantwortlicher des Verbands ist und zuvor die U-21 von Wiler-Ersigen zu vier Meistertiteln in Serie gecoacht hatte. Einher mit seinem Engagement ging die erstmalige Verpflichtung von ausländischen Verstärkungsspielerinnen.

Auch dank ihm sind die Skorps zuletzt so erfolgreich: Trainer Lukas Schüepp.

Dank der Vorwärtsstrategie wurde man auch im Inland zur begehrten Adresse – erkennbar beispielsweise bei den Wechseln der Nationalspielerinnen Selma Bergmann und Lea Hanimann vom unteren ins obere Emmental. Deshalb bewegen sich die Skorps mittlerweile mit den beiden langjährigen Dominatoren Kloten-Dietlikon und Piranha Chur auf Augenhöhe – und sind vielleicht bereits diese Saison reif für den ersten Titel.

