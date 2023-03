Die Bernerinnen dominieren – Die Skorps und ihr Coach wollen als Derniere die Premiere Nach vier Jahren trennen sich Ende Saison die Wege der Skorpions Emmental und von Trainer Lukas Schüepp. Das Unihockeyteam steht im Playoff-Halbfinal. Ueli Moser

Skorpions’ Selma Bergmann (links) im Kampf um den Ball gegen Laupens Michelle Schaffer. Foto: Marcel Bieri

Das gab es noch nie – die Unihockeyanerinnen aus Zollbrück sind nach der souverän gewonnenen Qualifikation plötzlich der erste Titelanwärter! Zumal von 18 Partien bloss zwei nicht mit einem Skorps-Sieg endeten und man mit 128 am meisten Tore erzielt sowie mit 58 am zweitwenigsten erhalten hat. Der einzige «Tolggen» resultierte mit dem frühen Cup-Out in Winterthur – «aber nun sind wir einfach bestrebt, dies mit dem Meistertitel zu kompensieren», mag sich Sportchef Bruno Kohler darob nicht mehr grämen.