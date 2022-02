Niederlage im Unihockey-Cupfinal – Die Skorps müssen weiter auf den ersten Titel warten Skorpion Emmental verliert gegen Kloten-Dietlikon 3:4. Die Bernerinnen blicken aber bereits wieder nach vorne. Ueli Moser

Captain Lisa Liechti und ihre Teamkolleginnen sind enttäuscht. Foto: Freshfocus

Die Ausgangslage hatte für die mittlerweile zur klaren Berner Nummer 1 avancierten Skorps gegen die natürlich schon von ihrem Palmarès her favorisierten Zürcherinnen gar nicht so schlecht ausgesehen. Vor zwei Wochen ein 5:2-Sieg in der Cupfinal-Hauptprobe, der nur um zwei Tore verpasste erstmalige Gewinn der Qualifikation sowie zuletzt wettbewerbsübergreifend sieben Siege in Serie – es hatte im Duell mit Kloten-Dietlikon einiges für das Team aus Zollbrück gesprochen.