Nach den Wahlen in Langnau – Die Sitzverteilung widerspiegelt die Langnauer Gesinnung Jetzt ist klar, wie Parlament und Gemeinderat bald aussehen werden. Drei Erkenntnisse nach dem Wahlsonntag. Benjamin Lauener

Mitte-Grossrat Jürg Rothenbühler gratuliert Chantal Lauenstein zur Wiederwahl. Sie wird eine von zwölf Frauen im Parlament sein. Foto: Marcel Bieri

Werbung, die nichts bringt?

Die Mitte wollte mit ihrem Baum überzeugen, das scheint ebenso wenig gezogen zu haben wie die Zeitungsinserate. Foto: Marcel Bieri

Vor den Wahlen war es ruhig. Natürlich, früh war klar, dass das Amt des Gemeindepräsidenten weiterhin von Walter Sutter (SVP) bekleidet wird. Anders als vor vier Jahren befeuerte keine Kampfwahl um den Posten des Gemeindeoberhaupts die übrigen Wahlen. Dennoch warben einige Parteien offensiver als andere. In der «Wochen-Zeitung» oder im «Anzeiger Oberes Emmental» stiess die Leserschaft immer wieder auf Köpfe und Inserate. Die Mitte warb mit Köpfen im Apfelformat, die SP mit einheitlichen Gruppenbildern und EVP und FDP mit klassischen Wahlinseraten. Etwas mehr Geld dürfte die SVP in die Hand genommen haben, die mehrmals mit einer eigenen Beilage in den Lokalzeitungen auf sich aufmerksam machen wollte. Unglaublichen Einfluss auf den Wahlausgang dürften diese Bemühungen aber nicht gehabt haben. Nur die SP und die GLP konnten zulegen; Letztere laut eigener Aussage ganz ohne analoge Werbung.