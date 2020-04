Stadtrat Burgdorf – Die Sitzung kann stattfinden Der Regierungsrat hat Burgdorf und weiteren Städten im Kanton eine Ausnahmebewilligung erteilt, die Parlamente können tagen.

Die Markthalle wird zum Versammlungsort für den Stadtrat. Beat Mathys

«Der Regierungsrat des Kantons Bern hat die eingereichten Gesuche für die Durchführung von Sitzungen von Stadt- und Gemeindeparlamenten gutgeheissen», so steht es in einer Medienmitteilung des Kantons. Damit ist klar: Der Burgdorfer Stadtrat kann wie geplant am 11. Mai zusammenkommen. Auch in Bern, Interlaken, Köniz, Langenthal, Muri bei Bern, Münchenbuchsee, Münsingen, Steffisburg und Worb können die Parlamente Sitzungen abhalten.