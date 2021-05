Verweilen im öffentlichen Raum – Die Sitzbank wird zum Superstar Die Bank hält alles aus, in der Krise sowieso. Nun denken auch die Schweizer Städte um: Künftig werden wir öfter draussen hocken, essen und arbeiten. Pascal Blum

Wer auf der Bank Platz nimmt, kennt das Leben: Mann geniesst die Abendsonne auf einer Sitzbank in Basel (2015). Foto: Keystone

Es gibt wohl kein anderes Möbel im öffentlichen Raum, das so profan wirkt und dabei so innig geliebt wird wie das Bänkli. Die Sitzbank bietet wenig, aber das jederzeit. Erstaunlich viele Menschen haben irgendwo eine Lieblingsbank. Am besten weiss es der Wanderer: Erfreulicher als jede Aussicht ist die Aussicht auf ein freies Bänkli.

Bisschen Metall und ein paar Holzlatten? Die Bank ist inzwischen viel mehr: Sammelort für Apéros und Al-fresco-Sitzungen, Aussenbestuhlung fürs Take-away-Mittagessen, Daybed, Jogging-Dehn-Station, Spaziergangshaltestelle und Spielplatzbeobachtungsposten. Abhängecke, Aussichtsplattform, Abstandsmesser.