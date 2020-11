Leserreaktionen – «Die Situation ist aus dem Ruder gelaufen» Leserinnen und Leser äussern sich zu aktuellen Themen. Unter anderem zum Contact-Tracing im Kanton Bern

Künftig sollen auch Schulleitungen die Schülerinnen und Schüler in Quarantäne schicken können. «Mit welchen Ressourcen?», fragt eine Leserin. Foto: Keystone

Zu «Rektoren dürfen Schüler in Quarantäne schicken»

Schulen sollen den hohen Aufwand beim Contact-Tracing in Klassen selber übernehmen. Mit welchen Ressourcen? Angeblich sind sie keine Treiber für Ansteckungen. Wie viele Fälle an Schulen im Kanton Bern gibt es denn tatsächlich? Schulen haben primär einen Bildungsauftrag, welcher in der aktuellen Situation schon unruhig, unsicher und schwierig genug ist. Als Bürgerin mit langjähriger Schulerfahrung auf verschiedensten Stufen sorge ich mich, dass bestehende Schutzkonzepte in Klassen zum Teil nicht dauerhaft funktionieren können. Lehrpersonen stehen dauernd in der Pflicht, müssen mit Lernenden teils ohne Maskenpflicht damit rechnen, dass Corona sie selber und ihre Angehörigen trifft. Die Situation des Contact-Tracings ist aus dem Ruder gelaufen, die Folgen unklar. Werden Schulleitungen und Lehrpersonen verheizt? Viele Menschen halten sich an die Massnahmen, doch abwarten und «abschüfele» von Verantwortung bringen nichts. Ursula Schmutz, Toffen

Das ganze Contact-Tracing hätte von Anfang an auf viel mehr Selbstverantwortung aufgebaut werden sollen. Nicht warten bevor der Kanton (viel zu spät) anruft, sondern der positiv getestete oder eindeutige Symptome aufweisende informiert sofort selber seine Kontakte und wenn diese dann nur schon wenigstens ein paar Tage auf den Ausgang, die Jass-Runde, die Chorprobe, den Besuch der Grossmutter verzichten, bringt das sehr viel, selbst wenn es keine richtige Quarantäne ist. Onlinekommentar von Fred Niederer

Zu «Jungfreisinnige wollen Kirchen stoppen»

Auch als öffentlich-rechtliche Institution hat die Kirche das Recht, ihre Meinung zu vertreten. Ihr Sinn und Zweck ist es, das Evangelium zu verkündigen, die Werte, die Jesus vorgelegt hat, zu leben und vorzuleben. Sich also für die Ärmsten und Unterdrückten einzusetzen, ihnen zu helfen und notfalls sich für ihre Rechte einzusetzen. Genau das tun die Kirchen und Freikirchen mit ihrem Einsatz für die Konzernverantwortungsinitiative. Hans-Peter Gyger, Seftigen

Zu «Applaudieren kann man Künstlern»

Wohin im politischen Urwald verhallen eigentlich die lauten Hilferufe des Pflegepersonals? Warum werden Pflegekräfte immer noch eher schlecht bezahlt? Sind nicht sie gerade jetzt eine der wichtigsten Stützen des Gesundheitswesens? Wäre es nicht endlich an der Zeit, dass Idealismus, Ausdauer, Engagement, schwierige Arbeitsbedingungen, ja sogar Ansteckungsrisiko mit Covid-19 entsprechend honoriert würden? Maya Delaquis, Thun

Zu «Das primäre Ziel muss nicht sein, keine Corona-Infizierten zu haben»

Und wenn dann die Schweiz im UNO-Sicherheitsrat Stellung Pro oder Kontra die USA oder Russland bezieht, ist unsere Neutralitäts-Glaubwürdigkeit dahin! Neutralität heisst, dass man sich zurückhält. Alex Schneider, Küttigen

Zu «Zäme wärs cooler»

Clubs, Ligen und Anbieter von käuflichem Live-TV sollen für diese Saison zusammen einen Kompromiss schliessen und den Abo-Besitzern und Sportkunden einen günstigeren, einfachen Zugang zum Live-Sport zu Hause ermöglichen. Somit könnte die Chance auf allfällige Rückforderungen seitens Abo-Besitzern und Sponsoren minimiert werden und das Interesse ginge nicht verloren. Alle Gruppen sind über diese Saison hinaus am Fortbestehen des Spitzensports interessiert und wollen auch nächstes Jahr wieder Eishockey, Fussball und Co verkaufen oder konsumieren. Es gäbe neue Kunden und wäre zusätzlich noch Werbung. Adrian Mathys, Hasle-Rüegsau