Unihockey Tigers im Playout – Die Siegesserie kommt zu spät Die Tigers Langnau gewinnen ihre letzten beiden Spiele der Qualifikation. Die Aufholjagd kommt jedoch zu spät – sie müssen gegen Ad Astra Saarnen in die Playouts. Yannis Lüthi

Die Tigers Langnau freuten sich am Wochenende über zwei weitere Siege. Foto: Iris Andermatt

Sechs Siege in Serie zum Ende der Qualifikation reichen nicht aus. Die Tigers Langnau verpassen die Playoffs und kämpfen nun um den Klassenerhalt. «Es schmerzt besonders stark, weil wir in den letzten Partien derart aufgedreht haben. Nun müssen wir mit unserem aktuellen Selbstvertrauen schnellstmöglich die Saison beenden und in der neuen Spielzeit wieder voll angreifen», sagt Tigers-Captain Simon Steiner nach dem 6:5-Triumph vom Sonntag über Rychenberg Winterthur.

Am Samstagabend hatten die Emmentaler den Tabellenvierten Zug United zum letzten Heimspiel vor den Playouts empfangen. Die Ausgangslage war für die Heimmannschaft vor dem Spiel eindeutig: Ein Sieg musste her. Und so legten die Tigers los. Die Partie war keine zwei Minuten alt, schon hatten sie ihre erste grosse Torchance. Kevin Kropf war es schliesslich, der nach einer schönen Kombination den verdienten Führungstreffer für Langnau verbuchen konnte. Die Zuger wollten in der Folge reagieren, doch Tigers-Goalie Roman Beck brillierte mit starken Paraden und verhinderte gleich zweimal den Ausgleich. Dank eines Weitschusstores von Stefan Siegenthaler jubelte das Heimteam noch im ersten Drittel über das 2:0.

«Riesiges Kompliment» vom Trainer

Nach der Pause ging es im gleichen Stil weiter. Langnau spielte weiter nach vorne, Zug war mit dem Tempo zeitweise überfordert. Zwischen der 25. und der 31. Spielminute erhöhte die Equipe von Head-Coach Markus Gerber auf 5:0. «Ich muss meiner Mannschaft ein riesiges Kompliment machen. Die ersten vierzig Minuten waren sehr stark. Die Jungs hielten dem Druck, unbedingt gewinnen zu müssen, stand und nutzten ihre Torchancen. Zudem präsentierte sich unser Goalie Roman Beck ein weiteres Mal in Topform», erklärte Gerber nach dem Match.

Mit dem ersten Treffer fanden die Zuger jedoch besser in die Partie und verkürzten den Rückstand sieben Minuten vor Schluss auf 3:5. Gegen Spielende lieferten sich die beiden Teams einen offenen Schlagabtausch. Entschieden wurde der Match durch die beiden Tigers-Treffer ins leere Tor. Die Gäste aus Zug konnten in der letzten Minute mit einem Doppelschlag zum Schlussresultat von 7:5 nur noch Resultatskosmetik betreiben.

Nach dem Heimsieg und den am letzten Spieltag eingefahrenen drei Punkten gegen Winterthur beenden die Langnauer die Qualifikation auf dem zehnten Tabellenrang. Das erste Playout-Spiel findet am 27. Februar daheim gegen Ad Astra Saarnen statt.

Thun gegen Chur Infos einblenden Die zweite Begegnung im Playout bestreiten Chur und Thun. Die letztplatzierten Oberländer verloren in der Schlussrunde mit 4:6 gegen Wiler-Ersigen. Die Bündner ihrerseits blieben bei Floorball Köniz chancenlos (4:10). In den Playoffs dürfen Köniz (2.) und Wiler (3.) ihren Gegner auf den Rängen 5 bis 8 auswählen. (pbt)

