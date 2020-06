Grosser Rat auf dem Expo-Areal – Die Session im Exil ist leiser und wirkt ernster Unter seltsamen Umständen hat der Langenthaler Liberale Stefan Costa den Vorsitz des Kantonsparlaments angetreten. Die Ehre schmälert das nicht, sagt der 53-Jährige. Chantal Desbiolles

Die Sommersession des Grossen Rats wird wegen der Coronavirus-Pandemie in der Festhalle der Bernexpo durchgeführt. Foto: Raphael Moser

Weil im Berner Rathaus der Platz nicht ausreicht, um die Abstandsregeln einzuhalten, findet die Juni-Session auf dem Expo-Areal statt. Das Kantonsparlament trifft sich in der mehr als 4600 Quadratmeter grossen alten Festhalle, während nebenan der Nationalrat tagt. Zwar ist die Sitzordnung dieselbe, die Grossrätinnen und Grossräte formen einen Halbkreis und sitzen dem Präsidenten und seinen Vizes, den Stimmenzählern und den Regierungsräten gegenüber. Doch sie sitzen mit gebührendem Abstand an 150 einzelnen Tischen statt Ellbogen an Ellbogen. Das zieht das Ratsgebilde in die Breite und Länge, sodass das Berner Kantonsparlament fast beinahe so aufgeblasen aussieht wie der Deutsche Bundestag. Aber natürlich weit besser besetzt.