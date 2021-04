Drei Monate später als geplant – Die Sensetalbahn fährt wieder Nach 15-monatiger Bauzeit ist die Bahnstrecke zwischen Flamatt und Laupen wieder offen. Laupen hat zudem einen neuen Bahnhof. Melissa Burkhard

Zwischen Sense und Schloss steht er: Der neue Bahnhof in Laupen. Fotos: Beat Mathys

Es ist kurz vor neun an diesem winterlichen Morgen in Laupen. Der nigelnagelneue Bahnhof ist verlassen. Nur Marianne Gurtner steht mit ihrer Rolltasche schon am Perron. Sie ist unterwegs zum Wochenmarkt in Bern und etwas früh dran. «Ich konnte den Weg zum Bahnhof noch nicht so einschätzen», sagt sie und lacht.

Der Bahnhof Laupen ist nämlich nicht nur neu, sondern auch an einem anderen Ort. Er wurde an den Dorfrand in Richtung Neuenegg versetzt, rund 300 Meter und fünf Minuten Fussweg entfernt vom alten Standort. Für Marianne Gurtner kein Problem, sie habe nun sogar einen kürzeren Hinweg. Nicht der einzige Grund, warum sie sich über den neuen Bahnhof freut. Für sie und ihren Mann, der auf den Rollstuhl angewiesenen ist, waren die vergangenen 15 Monate nicht ideal.