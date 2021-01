Raphael Warnock (Demokrat)

Raphael Warnock ist nicht nur ein Politiker, sondern auch Baptistenpastor und Schriftsteller. Er ist das elfte von zwölf Kindern und hat einen ähnlichen Werdegang wie der US-Bürgerrechtler Martin Luther King. 2005 bot man ihm an, in Atlanta die Leitung jenes Kirche zu übernehmen, dessen Ruhm Martin Luther King begründet hatte. Vor knapp einem Jahr beschloss er, für einen Senatorenposten zu kandidieren. Seiner Kontrahentin Loeffler (und ihrem Mann) wirft der 51-Jährige vor, in grossem Stil Aktienpakete verkauft zu haben, nachdem Epidemiologen Ende Januar 2020 den Senat bereits über die Gefahren der Corona-Pandemie informiert hatten. Für Warnock ein Beispiel für einen Egoismus, der unter Präsident Donald Trump auf die Spitze getrieben worden sei.

Foto: Edward M. Pio Roda (Keystone)