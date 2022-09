Ende November 2020 wurde bekannt, dass die Firmen der Das-Konzept-Gruppe in finanzielle Schieflage geraten waren. In der Folge gingen die Daskonzept AG, tätig in Möbeldesign und -handel sowie Betreiberin der Konzepthalle 6 in Thun, die Daskonzept Gastro AG, die unter anderem die Washbar in der Welle 7 in Bern betrieb, und die Aeschbachhalle 6 AG, die das gleichnamige Lokal in Aarau geführt hatte, in Konkurs. Im Sommer 2022 wurde ein Konkursverfahren gegen die Konzepthalle 6 Gastro GmbH mangels Aktiven eingestellt.

Ueli Biesenkamp, Gründer der verschiedenen Firmen, hat die Marke Daskonzept an die Firma Daskonzeptgroup AG verkauft. Die Firma, die gemäss Handelsregister einer deutschen Geschäftsfrau gehört, vermarktet unter dem Namen Daskonzept weiter Designmöbel. Ueli Biesenkamp ist als Berater tätig, die Firma hat ihren Sitz in Biesenkamps Büros an der Berntorgasse in Thun.

Seit Juni 2021 ermittelt die Staatsanwaltschaft des Kantons Bern wegen Verdachts auf Konkursdelikte im Zusammenhang mit der Pleite der Betreiber der Konzepthalle 6. Im Juli 2022 sagte Christof Scheurer gegenüber dieser Zeitung: «In Wirtschaftsstrafsachen kommt es häufig vor, dass Strafuntersuchungen länger als ein Jahr dauern», und liess damit durchblicken, dass der Fall komplex ist.

Die Betreiber der Konzepthalle 6 hatten freilich schon 2019 gedroht, den Betrieb einzustellen. Als Grund gaben sie damals an, die Stadt als Liegenschaftsbesitzerin habe baurechtliche Vorgaben missachtet. Offiziell wurde der Streit nach wenigen Wochen beigelegt.

Ueli Biesenkamp hatte 2008 die Halle 6 im Selve-Areal von der Stadt gemietet und sie ein Jahr später als Konzepthalle 6 eröffnet. Damit kehrte Leben in das 1916 erbaute Gebäude ein, das den Selve-­Metallwerken als Produktionshalle gedient hatte. (maz)