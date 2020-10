Künstler aus Steffisburg – «Die Selve war eine Riesenchance» Der Steffisburger Christian «Didu» Bärtschi ist seit 30 Jahren Neonglasbläser. Das Thuner Nachtleben war prägend für sein Schaffen. Heute arbeitet er in seiner schweizweit bekannten Werkstatt. Angela Krenger

Christian «Didu» Bärtschi bei der Arbeit in seiner Werkstatt in Steffisburg. Foto: Angela Krenger

An den Wänden hängen bunte Bilder, im Raum stehen drei grosse Tische, an den Wänden Glasröhren und Farben, im Hintergrund leise Musik. «Das ist mein Wohnzimmer», beschreibt Christian «Didu» Bärtschi seine Neonglasbläserei, die er als Einmannbetrieb in Steffisburg führt. Gerade repariert er das kleine «e» der Anschrift des Theaters Alte Oele in Thun. Auf dem Tisch daneben liegt ein kaputtes, rostiges Neonlicht, das er für den Denkmalschutz ausbessert. Betrachtet man die Rückseite, sieht man viele Rückführungen hinter dem Blech; heute wird das so kaum noch hergestellt.