Zoom – Die Seidenstrasse, die durchs Eis führt Der österreichische Fotograf Gregor Sailer hat vier Jahre lang am Nordpolarkreis Bauwerke fotografiert, die von der nahenden Zukunft erzählen. Xymna Engel

Military Facility, Norwegian Armed Forces, Andøya, Norway, 2020 Foto: Gregor Sailer, 2021 Pro Litteris

Manchmal wirken die Bauwerke hier wie überdimensionale Handgranaten, ruhend im ewigen Eis. Während vier Jahren war der österreichische Fotograf Gregor Sailer am Nordpolarkreis unterwegs. Sein Fokus: Architekturen, die Zeugnis ablegen vom Eindringen des Menschen in eine unmenschliche Gegend.

Das ewige Eis hat begonnen zu schmelzen. Durch die Klimaerwärmung werden Rohstoffe freigelegt, Metallerze, Öl, Gas. Auch neue Schifffahrtswege entstehen. Die Nordostpassage zwischen Asien und Europa soll laut Schätzungen schon 2035 ganzjährig befahrbar sein. Der grosse Vorteil: Sie ist kürzer als der Suezkanal.

EastGRIP XX, Northeast Greenland Ice Sheet, Ice Core Project, 2019 Foto: Gregor Sailer, 2021 Pro Litteris

EastGRIP XXIX, Northeast Greenland Ice Sheet, Ice Core Project, 2019 Foto: Gregor Sailer, 2021 Pro Litteris

Krafla Geothermal Power Station, Iceland, 2021 Foto: Gregor Sailer, 2021 Pro Litteris

EastGRIP XXIV, Northeast Greenland Ice Sheet, Ice Core Project, 2019 Foto: Gregor Sailer, 2021 Pro Litteris

«The Polar Silk Road» nennt Sailer seinen beeindruckenden Bildband, in dem Bauwerke politisch werden. So dokumentiert er nicht nur Forschungsstationen und Bohrinseln, sondern auch das stille Wettrüsten der Anrainerstaaten in der Region. Etwa einen stillgelegten Militärflughafen in Grönland, auf dem sich plötzlich wieder Soldaten tummeln. Oder Radare in Island, die Teil des Nato-Luftabwehrsystems sind. Auch China und Russland sichern sich Terrain.

EastGRIP I, Northeast Greenland Ice Sheet, Ice Core Project, 2019 Foto: Gregor Sailer, 2021 Pro Litteris

Entstanden sind Sailers Bilder auf grossen, oft strapaziösen Expeditionen. Fotografiert hat er dabei meist mit einer analogen Plattenkamera, nicht aus ästhetischen Gründen, sondern weil die Akkus von digitalen Geräten bei minus 55 Grad schnell den Geist aufgeben.

Sailer beschränkt sich aber nicht nur aufs Dokumentarische. In seinen oft surreal anmutenden Bildern herrscht eine stille Poesie, etwa wenn Eiskristalle durch die Luft schwirren wie Sand oder sich die Grenze zwischen Himmel und Eis auflöst.

Barracks I, Kangerlussuaq,West Greenland, 2019 Foto: Gregor Sailer, 2021 Pro Litteris

North Warning System, Tuktoyaktuk, Northwest Territories, Canada, 2020 Foto: Gregor Sailer, 2021 Pro Litteris

Radio Installation, Tacan,West Greenland, 2019 Foto: Gregor Sailer, 2021 Pro Litteris

EISCAT, Ramfjordmoen, Norway, 2020 Foto: Gregor Sailer, 2021 Pro Litteris

Sailers Bilder, verbunden mit den vielen Karten, auf denen etwa militärische Einrichtungen, Ölfelder, ungeklärte Territorien und Schiffsrouten verzeichnet sind, machen «The Polar Silk Road» schon jetzt zu einem historischen Zeitdokument.

