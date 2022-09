Alpabzug durch Interlaken – Die «Sefiner» sind zurück im Tal Am Samstag zogen die Kühe, die im Sommer auf der Seifineralp waren, wieder ins Tal. Ein Spektakel für Aug’ und Ohr.

Der Alpabzug von der Sefineralp bei der Passage in Interlaken. Foto: Bruno Petroni

Prächtig geschmückt und unter dem ohrenbetäubenden Lärm ihrer grossen Glocken zogen am Samstag die meisten der Kühe, die über den Sommer auf der Sefineralp waren, zurück ins Tal. Ihr Weg führte sie auch mitten durch Interlaken, wo unser Reporter den Zug im Video festhielt:

Nach dem Durchmarsch durch Interlaken gings via Seestrasse in Unterseen auf den Wydihof, wo in der Festwirtschaft der gelungene Alpabzug gemeinsam gefeiert wurde. Eine Woche später werden dann auch die Rinder von der Alp geholt.

