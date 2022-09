Alpabzug im Oberland – Die Sefiner kommen heim Der Abzug von der Sefinenalp endet am Samstag, 17. September, in Unterseen.

Der Alpabzug der Sefiner im vergangenen Jahr. Foto: Ueli Flück

112 Kühe und 110 Rinder verbrachten den Sommer auf der Sefinenalp. Nach 101 Alptagen zügeln die Kühe nun am Samstag, 17. September, wieder in die heimischen Ställe. Die Rinder dagegen bleiben noch eine Woche in der Höhe.