Seaside-Heimspiel für The Souls – Die Seelen greifen nach den Sternen Es war ihr erster Auftritt auf einer ganz grossen Bühne seit vier Jahren: The Souls aus Thun und Steffisburg schwebten am Spiezer Seaside Festival knapp über der Bühne. Jürg Spielmann

Jay Messerli (32), Frontmann der Souls, während des Seaside-Konzerts. Foto: Jürg Spielmann

Wie viel wiegen The Souls? Jay Messerli und Mitch Finger, zwei der sechs Seelen, stellen sich im Backstage-Bereich des Bucht-Open-Air der Rechenaufgabe. Kurz zuvor gingen sie mit ihren Bandkollegen Domi Grossenbacher (Drums), Luk Kipfer (Gitarre), Rease Nydegger (Bass) und Raly Scheuing (Tasten) von der grossen Bühne des Seaside Festivals. Ihnen war es um 14 Uhr vergönnt gewesen, den Classic-Rock-Samstag zu eröffnen. «Sechsmal circa 75 Kilo», sagt Frontmann Jay nun. «450 Kilogramm also», rechnet Gitarrist Mitch vor.

Gitarrist Mitch Finger (32) Foto: Jürg Spielmann

Nicht 126 Gramm? Der Arzt Duncan MacDougall, ein US-Amerikaner, will anno 1907 herausgefunden haben, dass die Seele just 21 Gramm schwer ist. «Wir wogen demnach eben zwischen 126 Gramm und 450 Kilogramm», flachst der Souls-Sänger. Das Gefühl auf den grossen Brettern, die den Souls die Welt bedeuten, habe sie schier schweben, ja, beinahe abheben lassen. Ein Heimspiel im Beisein von Familie und Freunden wars. «Wir sind seit 2017, als wir viele grosse Festivals wie etwa das in Gampel gespielt haben, nicht mehr auf einer so grossen Bühne gestanden», sagt Finger. «Viel zu lange», ergänzt Messerli.