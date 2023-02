Ein Goalie für Langnau – Die SCL Tigers rüsten sich für die entscheidende Saisonphase Im Kampf um einen Platz im Pre-Playoff respektive den Ligaerhalt sichern sich die Emmentaler mit dem schwedischen Torhüter David Rautio ab. Marco Oppliger

David Rautio hat bereits Bekanntschaft mit dem Schweizer Eishockey gemacht. 2019/2020 spielte er in der Champions League mit Lulea unter anderem gegen den SC Bern. Foto: Peter Schneider (Keystone)

Es ist gewissermassen die Ruhe vor dem Sturm. Die National League pausiert in diesen Tagen zum letzten Mal, ehe ab kommender Woche der Kampf um die Playoff-Plätze und den Ligaerhalt seinen Höhepunkt erreichen wird. Und die SCL Tigers werden dabei eine wichtige Rolle spielen. Aktuell belegen sie Rang 13, der am Ende der Qualifikation ein Playout-Duell mit Ajoie zur Folge hätte. Es versteht sich von selbst, wollen die Emmentaler in den acht verbleibenden Runden genau dieses Szenario verhindern. Zumal der zum Pre-Playoff berechtigte 10. Platz mit sieben Punkten Abstand noch in Reichweite liegt.

Um für alle Fälle für die entscheidende Saisonphase gerüstet zu sein, sind die Tigers nun nochmals auf dem Transfermarkt aktiv geworden. Per sofort und bis Ende Saison stösst David Rautio ins Emmental. Der 37-jährige Torhüter hat in seiner Karriere – abgesehen von einem Jahr in Norwegen – ausschliesslich in seiner Heimat Schweden gespielt. In über zehn Saisons in der höchsten Liga erreichte Rautio mehrheitlich eine solide Fangquote von über 90 Prozent. Zuletzt spielte er für Timrå IK, kam in dieser Saison allerdings nur auf fünf Einsätze und eine Quote von 88,9 Prozent gehaltener Schüsse.

Langnaus Absicht ist klar: Rautio dient als Absicherung, sollten sich die überzeugenden Keeper Luca Boltshauser oder Stéphane Charlin verletzten. Der Schwede wird bereits am Freitag zum Team stossen und die Nummer 35 tragen. Für die Tigers geht es am Dienstag mit dem Heimspiel gegen Rapperswil-Jona weiter.

