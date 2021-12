Elf Tore in Ambri – Die SCL Tigers kommen per wildem Ritt zu einem 6:5 0:2, 6:2, 6:5: Die Emmentaler durchleben im Strichkampf in der Leventina in einem verrückten Spiel alle Emotionen. Kristian Kapp

Immer wieder Torjubel: Hier feiern die Langnauer das 2:5, es ist noch nicht die Entscheidung. Foto: Michela Locatelli (Freshfocus)

Fünf Sekunden vor Schluss kommt Dario Bürgler im Slot zum Schuss, eine Sekunde danach auch noch Ambris Topskorer Inti Pestoni. Doch Langnaus Goalie Robert Mayer hält, das 6:6 fällt nicht, obwohl es ins Drehbuch dieses Spiels durchaus gepasst hätte. Was ist schon ein verspielter 2-Tore-Vorsprung? Vier gehen auch!

Doch so zittert sich Langnau mit dem 6:5 über die Ziellinie und feiert einen wichtigen Sieg. Statt bei einer Niederlage zwölf Punkten Rückstand auf Ambri und Rang 10 aufzuweisen, sind es nun sechs. Der Weg zum Sieg ist ereignisreich.

Die Tigers plagen akute Probleme in der Abwehr. Neben Bastian Guggenheim fehlen auch Cédric Aeschbach, Miro Zryd und Sebastian Schilt. Darum leihen die Tigers EVZ-Verteidiger Wüthrich aus. Speziell für den Zuger: Er spielte zuletzt mit dem EVZ je zwei Mal gegen … Ambri und Langnau. Luca Wyss

Auch der frühere Stürmer der Langnau-Junioren wurde fürs Ambri-Spiel ausgeliehen – aus Langenthal. Dies, weil Livio Langenegger sich im Training verletzte und mindestens diese Woche ausfällt. Wyss holt gleich seine ersten beiden NL-Skorerpunkte. Aleksi Saarela

Der finnische Stürmer der SCL Tigers kommt nur auf 2:38 Minuten Eiszeit. In Spielminute 9 scheidet Saarela verletzt aus.

Den Langnauern gelingt im zweiten Auswärtsspiel hintereinander erstaunliches: Sowohl in Davos als auch in Ambri gewinnen sie das Mitteldrittel 5:0. Wie schon beim HCD sind sie auch in der Leventina effizient, münzen fast jede Chance zu einem Tor um. Apropos Münzen: Unter anderem solche kommen nach dem 2:6-Treffer aus dem Ambri-Block aufs Eis geflogen. Als Mayer etwas Bargeld zurückwirft, provoziert er noch mehr Unmut und Unrat.

Die wilde letzte Minute

Die Langnauer haben aus dem 0:2 ein 6:2 gemacht, Ambri hat sich mittlerweile gehen lassen. Da helfen weder Time-out noch Goaliewechsel, die Tessiner laufen mehrfach in simple Konter, das Spiel scheint entschieden. Doch dann bäumt sich Ambri im Schlussdrittel auf. Das 3:6 beunruhigt noch keinen Langnauer, das 4:6 auch nicht. Doch das 5:6 61 Sekunden vor Schluss lanciert die wilde Schlussminute.

Eine zweite erstaunliche Wende bleibt aus, eine reicht. Denn zunächst ist das Spiel der Tigers ein Graus, es ist ein veritabler Fehlstart. Der frühe 0:1-Rückstand in Unterzahl wegen eines Wechselfehlers ist fast nur eine Randnotiz. Gewichtiger ist dies: Die personell arg gebeutelte SCL-Abwehr ist zunächst unsortiert, sie erhält auch nicht immer Hilfe von den Stürmern, oft herrscht Chaos vor Mayer.

Auch Ambri darf immer wieder jubeln: Hier nach dem frühen Powerplay-Treffer zum 1:0. Foto: Michela Locatelli (Freshfocus)

Wie beim 0:2 nach nur fünfeinhalb Minuten, das für Ambri so simpel fällt wie beim Spiel auf der Playstation: Nach einem Bully in der Mittelzone laufen die Tessiner einfach nach vorne, ungestört, bis André Heim im Slot einschiessen kann. Bitter: Am Ende der Langnauer Fehlerkette steht Dario Wüthrich, die junge Zuger Leihgabe ist erst zum zweiten Mal auf dem Eis.

Es ist Langnaus Topformation mit Rückkehrer Flavio Schmutz, die sich übertölpeln lässt, es ist dasselbe Trio, das sich nun auflehnt. Alexandre Greniers Kontertor zum 2:1 kommt aus dem Nichts, doch nun ist Langnau im Spiel. Zunächst ist es ein oft wildes, unkontrolliertes Hin und Her mit Chancen beidseits, im Mitteldrittel wird es dann einseitig und im Schlussdrittel wieder hektisch – welch ein Abend, welch wichtige drei Punkte für die Tigers.

Telegramm: Infos einblenden Ambri-Piotta – SCL Tigers 5:6 (2:1, 0:5, 3:0) 5905 Zuschauer. Tore: 5. (4:09) D'Agostini (Pestoni, Heim/Ausschluss Petrini) 1:0. 6. (5:31) Heim (Bürgler, Kneubühler) 2:0. 9. Grenier (Schmutz, Erni) 2:1. 22. Olofsson (Grenier, Schmutz/Ausschluss Fohrler) 2:2. 25. Wyss (Diem, Blaser) 2:3. 28. (27:06) Erni (Schweri, Diem) 2:4. 35. (34:52) Grossniklaus (Grenier, Schmutz) 2:5. 37. Diem (Wyss) 2:6. 46. Dal Pian (Pestoni) 3:6. 56. Isacco Dotti (Bürgler, Kneubühler) 4:6. 59. (58:59) Hietanen (Regin, Pestoni/Ambri ohne Goalie, mit 6. Feldspieler) 5:6. Strafen: 2mal 2 Minuten Ambri. 3mal 2 Minuten SCL. Bemerkungen: Ambri ohne McMillan (krank), Conz, Zwerger, Trisconi, Fora . SCL ohne Melnalksnis, Weibel, Langenegger (verletzt), Aeschbach, Guggenheim, Salzgeber, Zryd, Schilt (krank). – 9. Saarela verletzt ausgeschieden. – 27:06 Time-out Ambri. – 35. (34:52) Goaliewechsel Ambri: Müller für Ciaccio. 36. Pfostenschuss Berger (SCL). – Ambri 58:02 bis 58:59 und 59:11 bis 60:00 ohne Goalie, mit 6. Feldspieler.

