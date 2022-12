Sieg gegen Gottéron – Die SCL Tigers können doch noch lachen Die Langnauer erzielen drei Tore innert vier Minuten. Sie müssen dann in der Schlussphase fast ebenso schnell den Ausgleich hinnehmen. Und gewinnen doch. Dominic Wuillemin

Die Tigers erleben ein Gefühlschaos. Am Ende aber bejubeln sie den späten 4:3-Siegtreffer. Foto: Marcel Bieri (Keystone)

Die Hälfte des ersten Drittels ist noch nicht einmal absolviert, da hat Gottérons Trainer Christian Dubé schon genug. Er wechselt den Goalie, bringt Jeffrey Meier für Connor Hughes. Dieser liess von drei Schüssen zwei passieren und war dennoch schuldlos. Der erste Gegentreffer durch Harry Pesonen hatten die Freiburger in Überzahl nach einem Scheibenverlust kassiert (7. Minute). Beim zweiten wuchtete Tigers-Topskorer Marc Michaelis den Puck via Pfosten ins Tor (9.).

Dubés Rochade soll ein Weckruf sein. Stattdessen wird sie zum Zeichen der Ohnmacht. Eine Minute später ist auch Meier bezwungen, von Aleksi Saarela, der die Vorarbeit von Sebastian Schilt und Cody Eakin verwertet. In der Ilfishalle sind zehn Minuten absolviert, das Heimteam hat fünf Schüsse abgegeben und führt 3:0. Es sind Momente des Staunens, der Ausgelassenheit. Fans liegen sich in den Armen.

Was sich so leicht realisierte, erweist sich fortan als deutlich schwieriger – natürlich bei dieser aussergewöhnlichen Startphase. Aber die Tigers kontrollieren bis auf einen fehlerhaften Beginn des zweiten Drittels das Geschehen mehrheitlich. Auch begünstigt durch Strafen des Gegners. Aber sie wollen und wollen einfach nicht mehr treffen. Einmal verfehlt Zugang Cody Eakin aus zwei Metern das Tor. Er muss selbst lachen ob seines Malheurs.

Vorerst rächt sich das nicht. Tigers-Goalie Stéphane Charlin, der erstmals seit dem 20. November und dem 2:3 gegen Lausanne im Tor steht, kann sich gar relativ lange Hoffnungen auf den ersten Shutout der Saison machen, so solid wirkt der Auftritt der Emmentaler. Der 22-Jährige wird dann doch noch bezwungen, in der 48. Minute durch Christoph Bertschy.

Die starke Antwort Gottérons

Und vorbei ist es mit der Langnauer Abgeklärtheit. Julien Sprunger kann bald in Überzahl für Gottéron auf 2:3 (53.) verkürzen. Sami Lepistö verpasste es zuvor, zu klären. Noch schlimmer: Er kassiert auch noch eine Strafe. Das folgende Powerplay nutzen die Gäste zum 3:3, diesmal ist David Desharnais erfolgreich (55.). Die Tigers hatten drei Tore in vier Minuten erzielt, die Freiburger benötigen für ihre auch nur acht. In der Ilfishalle ist es plötzlich ruhig. Das Lachen ist Eakin und seinen Kollegen vergangen.

Aber eine Wende hält diese Partie noch bereit. Zwei Minuten sind noch zu spielen, als sich Gottérons Sandro Schmid eine Strafe einfängt und die Tigers ein Time-out nehmen. Das lohnt sich, in Überzahl sind erst ein paar Momente verstrichen, da trifft Nolan Diem zum umjubelten 4:3.

Hinter den Tigers liegt ein Auf und Ab. Aber es endet im Hoch. Sie können doch noch lachen.

