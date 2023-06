Langnau-Kader fast komplett – Die SCL Tigers holen einen früheren Playoff-Topskorer Garrett Roe wechselt auf die kommende Saison hin von den ZSC Lions zu den SCL Tigers. Mit ihm erhalten die Emmentaler einen routinierten Center. Marco Oppliger UPDATE FOLGT

Aus einem Löwe wird ein Tiger: Ab kommender Saison geht Garrett Roe für die SCL Tigers auf Torejagd. Foto: Ennio Leanza (Keystone)

Mit Garrett Roe verpflichten die SCL Tigers einen sehr gestandenen Spieler. Der 35-jährige Amerikaner spielt seit 2017 in der National League und hat für den EV Zug und die ZSC Lions in 263 Spielen 232 Skorerpunkte gesammelt (68 Tore/164 Assists). 2019 war Roe gar Playoff-Topskorer, er musste im Final mit dem EVZ aber dem SC Bern den Vortritt lassen. Danach wechselte er zu den ZSC Lions, für die er zunächst ebenfalls ein Leader und wichtiger Skorer war. In der letzten Saison fiel der Center in der Hierarchie des hochkarätig besetzten Ensembles allerdings zurück, er war oft überzählig und kam nur noch auf 34 Spiele (5 Tore/11 Assists).

In Langnau wird Roe wieder viel mehr Verantwortung erhalten. Leiter Sport Pascal Müller sagt: «Er ist ein exzellenter Schlittschuhläufer und bringt viel Speed in unser Spiel. Seine verantwortungsbewusste Spielweise und seine Arbeitseinstellung sind vorbildlich und wichtige Faktoren für unser Spiel.»

Mit den Verteidiger Juuso Riikola und Vili Saarijärvi sowie den Stürmern Harri Pesonen, Aleksi Saarela und Roe haben die SCL Tigers bereits fünf Ausländer für die kommende Saison unter Vertrag.

