Debüt von NHL-Stürmer Eakin – Die SCL Tigers haben einen Lauf – und ihr neuer Star die Haare schön 4:1 gewinnt Langnau beim HC Ajoie. Es handelt sich um den vierten Sieg in den letzten fünf Spielen. Cody Eakin debütiert bei den Emmentalern ohne gross aufzufallen. Marco Oppliger

Hinter ihm liegt ein Road-Trip von 1350 km, die Geburt seiner zweiten Tochter Florence und ein mehrstündiger Flug über den Atlantik. Die letzten Tage waren zweifellos bewegend für Cody Eakin. Erst erklärten ihm die Calgary Flames, dass sie nicht mit ihm planen, worauf er die lange Heimreise nach Winnipeg unter die Räder nahm, um seiner hochschwangeren Frau beizustehen.

Und nun, ein paar Tage später, debütiert der 31-Jährige für die SCL Tigers und darf gleich ­einen 4:1-Sieg bejubeln. Eakin, gestählt von 751 NHL-Partien (118 Tore/157 Assists) bringt es auf über 18 Minuten Eiszeit, er darf gar im Powerplay ran. Mit seiner roten Mähne fällt der ­Kanadier zweifellos auf. Aber er kann nicht kaschieren, dass da noch ein paar Spiele nötig sein werden, um sich auf dem grösseren Eisfeld zurecht zu finden.

Die 3 Infos einblenden Damiano Ciaccio Der Ajoie-Keeper zieht gegen sein Ex-Team einen schwarzen Abend ein und wird nach dem 0:3 ausgewechselt. Luca Boltshauser Er ist das Fundament, auf dem dieses solide Langnau steht. Kommt gegen Ajoie auf eine Fangquote von 97,37 Prozent. Oskars Lapinskis Der 20-jährige Langnau-Stürmer harmoniert in Pruntrut stark mit Michaelis, bereitet 2 der 3 Tore des Deutschen vor.

Überragender Michaelis

Zumindest aber scheint Eakin die team-interne Konkurrenz zu beleben. Marc Michaelis jedenfalls läuft gegen Ajoie zur Hochform auf. Drei Tore erzielt der Deutsche, nachdem er in den letzten drei Spielen nicht getroffen hatte. Mit dem 1:0 nach herrlichem Doppelpass mit Oskars Lapinskis (4.) ermöglicht Michaelis seinem Team einen optimalen Start, besonders sehenswert ist sein Hocheckschuss zum 4:1.

Für Ajoie beginnt das Spiel derweil gemäss Murphys Law: Alles, was schief gehen kann, geht schief. Nach dem frühen Rückstand gelingt den Jurassiern in Überzahl vermeintlich der Ausgleich. Aber weil das Schiedsrichter-Gespann Tscherrig/Dipietro die Scheibe nicht eindeutig hinter der Linie orten kann – sie befindet sich in der Luft, als Luca Boltshauser mit einer sensationellen Parade klärt – bleibt es beim 0:1.

Dann wird Langnaus Sami Lepistö direkt von der Strafbank kommend lanciert und trifft zum 2:0. Worauf Ajoie-Coach Pesan eine Coaches Challenge wegen einer Offside-Position des Finnen nimmt. Doch auch in dieser Szene entscheiden Tscherrig/Dipietro gegen die Gastgeber, was eine Strafe zur Folge hat. Zwar übersteht Ajoie diese, doch unmittelbar danach trifft Michaelis mittels Abpraller zum 3:0.

Wie ein umgekehrter Handschuh

Ajoie kann sich zwar aufraffen. Und als Guillaume Asselin bei Spielhälfte trifft, flackert beim Grossteil der 3502 Zuschauerinnen und Zuschauerin wieder ein Funken Hoffnung auf. Aber mehr liegt gegen diese solid spielenden Langnauer nicht drin.

4:1 gewann Ajoie in der dritten Runde in der Ilfishalle, für Langnau schien sich damals wieder eine düstere Saison anzubahnen. Tempi passati. In Pruntrut holt die Equipe von Thierry ­Paterlini den vierten Sieg in den letzten fünf Spielen.

Das Telegramm Infos einblenden Ajoie - SCL Tigers 1:4 (0:3, 1:0, 0:1) 3502 Zuschauer Tore: 4. Michaelis (Lapinskis, Pesonen) 0:1. 13. Lepistö 0:2. 15. Michaelis (Pesonen) 0:3. 29. Asselin (Gauthier) 1:3. 46. Michaelis (Lapinskis) 1:4. Strafen: 3-mal 2 plus 5 Minuten gegen Ajoie, 5-mal 2 Minuten die SCL Tigers. SCL Tigers: Boltshauser; Lepistö, Schilt; Saarijärvi, Grossniklaus; Zryd, Guggenheim; Cadonau, Huguenin; Lapinskis, Michaelis, Pesonen; Saarela, Eakin, Douay; Sturny, Schmutz, Weibel; Berger, Neuenschwander, Aeschlimann.

