Chancenlose Langnauer – Die SCL Tigers führen ihre Bilanz des Schreckens fort 13 Niederlagen in 16 Heimspielen: Der schwache Auftritt der Langnauer bei der 2:5-Niederlage gegen Biel versetzt Trainer Jason O’Leary in Rage. Marco Oppliger

Ein Bild, das alles sagt: Die SCL Tigers (rechts Jules Sturny) hatten dem EHC Biel (Viktor Lööv) kaum etwas entgegen zu setzen. Foto: Marcel Bieri (Keystone)

Es bleibt dabei: Die SCL Tigers sind zuhause höchstens harmlose Stubentiger. Gegen den EHC Biel kassierten die Emmentaler die 13. Niederlage im 16. Heimspiel. Vor allem die Art und Weise des jüngsten Auftritts dürfte so manchem Anhänger zu denken geben. Bereits nach 40 Minuten führte Biel 3:0, womit im letzten Drittel höchstens noch die Verkündigung der Zuschauerzahl Anlass zur Spannung bot.

Denn die Umsetzung auf 2G (nur Geimpfte und Genesene dürfen noch ins Stadion) hatte gerade in Langnau Aufregerpotenzial. Ist die Impfquote im ländlichen Emmental doch im Vergleich zu urbanen Zentren wie Zürich, Bern oder Lausanne tief. Aber: Der grosse Aufschrei blieb aus, 5013 Zuschauer erschienen – nicht weniger als in den Heimspielen zuvor.

Die 3 Infos einblenden Akira Schmid: Das Langnauer Eigengewächs wurde von den New Jersey Devils in die NHL berufen. Der Goalie brillierte zuletzt in der AHL mit Utica Comets. Michael Hügli: Der Flügel wird Biel bekanntlich Ende Saison Richtung Lausanne verlassen. Im zweiten Drittel wurde er von einem Schuss getroffen und schied verletzt aus. Wie gravierend die Blessur ist, soll eine Untersuchung am Samstag ergeben. Jesper Olofsson: Der Langnauer Topskorer trifft und trifft. Gegen Biel schoss er bereits sein 23. Tor in dieser Saison – doch der Anschluss zum 1:5 stellte lediglich Resultatkosmetik dar.

Typisch Biel – der Trainer verlängert trotz Resultatkrise

Die Bieler also reüssierten zum ersten Mal nach zuletzt drei Niederlagen in Folge. Womit Antti Törmänen seinen neuen Vertrag – er bleibt bis 2024 – mit einem Sieg feiern konnte. Es ist beinahe typisch für die Bieler, verlängerten sie den Kontrakt mit dem Trainer just in dem Moment, wo der Schwung vom Saisonstart abgeflacht ist und ein Tief (vor dem Derby 7 Niederlagen in 10 Spielen) Einzug gehalten hat. «Der Zeitpunkt dafür ist ideal», meint Martin Steinegger. Der Bieler Sportchef ist nicht für Kurzschlussreaktionen bekannt, und so sagt er, auf die aktuelle sportliche Lage angesprochen: «Wir waren nicht nervös, als wir zum Saisonbeginn oft gewonnen haben, und wir werden auch jetzt nicht nervös. Die Vertragsverlängerung ist auch ein Vertrauensbeweis von unserer Seite gegenüber Antti.» Der Trainer ist nunmehr seit 2017 in Biel tätig. Er hatte den Club zweimal in den Playoff-Halbfinal geführt, ehe ihn im letzten Sommer die Diagnose Gallenblasenkrebs zu einer Auszeit zwang. Steinegger sagte schon damals: «Unser gemeinsamer Weg ist noch nicht zu Ende.»

Auch die Kaderplanung des EHC Biel ist weit fortgeschritten. Jüngst verlängerten die starken ausländischen Verteidiger Alexander Yakovenko und Viktor Lööv. Eine interessante Personalie allerdings ist noch offen: Tino Kessler. Der Flügel spielt eine starke Saison, ist so produktiv wie noch nie (8 Tore/9 Assists). Biel aber hat den Kontrakt noch nicht verlängert. Ein Spieler wie Kessler würde zweifellos auch den SCL Tigers gut anstehen, zumal er in dieser Equipe mehr Verantwortung erhalten würde – in Biel sind die ersten beiden Linien praktisch besetzt. Sportchef Marc Eichmann sagt: «Er ist ein sehr interessanter Spieler.»

Langnaus Glück: Es geht nach Lugano

Wer die Langnauer Leistung in diesem Derby beschreiben will, tut das am besten anhand der Gesichtsfarbe von Trainer Jason O’Leary. Nach 47 Minuten und dem 0:5 Mike Künzles nahm der Kanadier ein Time-Out und tobte während 30 Sekunden mit hochrotem Kopf. Seine Equipe hatte abgesehen vom ansprechenden Startdrittel einen äusserst lamentablen Eindruck hinterlassen. Da waren keine Emotionen, keine Aggressivität – nichts. Und so hatte der EHC Biel relativ leichtes Spiel, zumal auch noch der Torhüter mithalf. Unmittelbar vor der zweiten Pause spedierte Robert Mayer den Puck direkt auf die Scheibe von Toni Rajala, der Finne liess sich nicht zweimal bitten und traf zum 3:0.

Die gute Nachricht für die SCL Tigers: Am Samstag dürfen sie wieder auswärts spielen, die Reise führt nach Lugano. Dort hatten sie die erste Partie dieser Saison bestritten – und überraschend 4:1 gewonnen. Ob das ein gutes Omen ist?

Das Telegramm Infos einblenden SCL Tigers - Biel 2:5 (0:1, 0:2, 2:2) 5013 Zuschauer Tore: 4. Künzle 0:1. 36. Rajala (Hischier) 0:2. 40. (39:49) Rajala 0:3. 45. Lööv (Sallinen, Hofer) 0:4. 48. Künzle (Grossmann) 0:5. 55. Olofsson (Schmutz, Grenier) 1:5. 57. Huguenin (Olofsson/PP) 2:5. Strafen: SCL Tigers 2-mal 2 Minuten, Biel 4-mal 2 Minuten Bemerkungen: SCL Tigers ohne Melnalksnis, Saarela, Stettler, Weibel, Zaetta, Schweri (alle verletzt), sowie ohne Aeschbach, Guggenheim und Zryd (krank). Biel ohne Fey, Tanner, Korpikoski und Brunner (verletzt), sowie ohne Karaffa (krank) und Delémont (U20). 41. Torhüterwechsel SCL Tigers (Punnenovs für Mayer). 47:05. Time-Out SCL Tigers.

