Schwemmholz im Bielersee – Die schwimmenden Bäume Das Hochwasser brachte auch viele Baumstämme in den Bielersee. Während der Pegel langsam sinkt, holt die Seepolizei Baum für Baum aus dem See. Lea Stuber

Je weniger Bäume im See, desto höher wird der Stapel auf dem Schiff. Foto: Raphael Moser

Und dann hebt der Kran eine weitere Ladung tropfender, glitschiger Baumstämme aus dem See. «Du kannst hierherkommen», ruft Daniel Suter durch den Lärm des ratternden Schiffsmotors und zeigt auf eine Lücke im bereits beachtlich hohen Baumstammstapel. Sein Kollege am Kran justiert, dann lädt er die Bäume sachte ab. Das Holz knackt, und das Schiff ruckelt unter der zusätzlichen Last, beruhigt sich kurz darauf aber wieder.

Baumstrünke, Stämme und ganze Bäume flossen vergangene Woche mit dem Hochwasser in den Bielersee, in dieses Auffangbecken von Brienzer- und Thunersee, von Aare, Sense und Saane.