Knatsch um Johns kleine Farm – Die schwierige Suche nach einem Konsens Im Konflikt um den Kleinzooo in Kallnach liegt der Ball bei der Regierungsstatthalterin. Sie hat den Parteien eine neue Frist gesetzt. Hans Ulrich Schaad

Johns kleine Farm besteht seit 25 Jahren. Foto: Nicole Philipp

In ein paar Tagen wird der Kleinzoo Johns kleine Farm in Kallnach 25 Jahre alt. Am 22. August steigt ein kleines Jubiläumsfest. Doch die Freude der Verantwortlichen des Vereins ist getrübt. Denn rund um den Zoo rumort es. Nachbarn haben beim zuständigen Regierungsstatthalteramt Seeland eine baupolizeiliche Anzeige eingereicht. Dem Tierpark droht unter Umständen gar die Schliessung.

Der Vorwurf aus der Nachbarschaft lautet: Johns kleine Farm sei nicht zonenkonform. Das Areal liegt teils in der Landwirtschaftszone, teils in der Wohnzone. Der Betrieb sei widerrechtlich, die Gemeinde schaue zu wenig hin. Die Gemeindebehörden räumten ein, dass in der Vergangenheit nicht immer alles korrekt gelaufen sei und die Gemeinde mitschuldig sei.