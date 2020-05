Versprayte Züge und Fassaden – Die schwierige Suche nach dem Täter Ein 23-Jähriger muss sich wegen zahlreicher Sprayereien und Tags vor Gericht verantworten. Zudem wurde in seiner Wohnung ein Bahnhofschild gefunden. Hans Ulrich Schaad

Bei Beschuldigten wurde auch ein Schild vom Bahnhof Ostermundigen gefunden. Foto: Iris Andermatt

Die Liste mit den Vorwürfen im Strafbefehl ist lang. Ein heute 23-jähriger Mann soll zwischen März 2014 und September 2017 über ein Dutzend Sprayereien und Tags an Fassaden und Zugkompositionen im Kanton Bern angebracht haben. Dazu kommen ein Ladendiebstahl und eine Drohung in Basel. Und am Bahnhof Ostermundigen soll er ein Schild «Ostermundigen» gestohlen haben, in Zürich ein Strassenschild.