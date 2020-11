Wer kennt sie? – Die schwierige Suche nach dem Berner Paar im Zebra-Bus Karl-Josef und Uschi Werker suchen ihre Reisebekannten von 1976 in Indien, ein Berner Paar mit VW-Bus im Zebralook. Mithilfe der Leser konnten wir den Mann finden, aber eben doch nicht ganz. Dominik Galliker

Ein herausforderndes Rätsel: Wer ist der Mann auf dem Bild? Foto: zvg

Karl-Josef und Uschi Werker gaben dem «Forum» dieser Zeitung eine Aufgabe, die sich als schwierig entpuppt hat: ein Berner Paar zu finden, das 1976/77 mit einem VW-Bus im Zebralook nach Indien gereist war. Das Ehepaar Werker hat die beiden Berner auf der Reise kennen gelernt und hofft nun, wieder Kontakt mit ihnen aufnehmen zu können. Nur: Weder Name noch Wohnort haben sie, lediglich Erinnerungen an gemeinsame Erlebnisse und alte Fotos. «Ich würde mich gerne mit den beiden über die Reise und über das Land Indien unterhalten und gegebenenfalls Fotos von unserer Reise austauschen», so Karl-Josef Werker.