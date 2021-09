Zwischen Burgdorf und Kirchberg – Die Schwellen in der Emme verschwinden Vom Typonsteg bis unterhalb der Schwingerbrücke wird der Hochwasserschutz an der Emme verstärkt. Die geplanten Massnahmen kosten 16 Millionen Franken. Susanne Graf

Ein Unwetter im Jahr 2007 hat den Typonsteg bei Burgdorf stark beschädigt. Damit das nicht mehr passiert, soll auch die Emme unterhalb des Stegs, Richtung Kirchberg, neu verbaut werden. Archivfoto: Andreas Marbot





Hochwasser haben 2005 und 2007 Schwachstellen entlang der Emme aufgezeigt. Nachdem Schutzmassnahmen oberhalb des Typonsteges in Burgdorf und unterhalb des Elsässerwehres in der Nähe der Badi Kirchberg ausgeführt wurden, soll nun das dazwischen liegende Teilstück saniert werden. Der Wasserbauplan Emme Burgdorf Nord liegt öffentlich auf und zeigt, was passieren soll.

An einer Infoversammlung in Burgdorf erklärte Hans Scheidegger, Präsident des Schwellenverbands Emme II. Sektion, dass Burgdorf selber bei den erwähnten Ereignissen «relativ wenig Schäden erlitten» habe, in Kirchberg, Alchenflüh und Aefligen seien sie aber gross gewesen. Diese will man in Zukunft verhindern.