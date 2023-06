2:1 zum Auftakt zur U-21-EM – Die Schweizer siegen und müssen sich steigern Ndoye und Imeri drehten die Partie gegen Norwegen mit ihren Toren. Doch gegen Italien und Frankreich muss mehr kommen von dieser Generation, die so viele loben. Samuel Waldis

Kastriot Imeri (Nummer 10) feiert mit Dan Ndoye (7) und Fabien Rieder (22) das 2:1 gegen Norwegen. Foto: Georgios Kefalas (Keystone)

Etwas über eine Stunde war gespielt, da schlug Fabian Rieder diesen Pass. Einen langen Ball, über vielleicht 60 Meter, diagonal auf Zeki Amdouni, präzise in Richtung und Geschwindigkeit. Es war nur ein Pass. Aber die Situation sagte viel darüber aus, wer hier im Dr. Constantin Radulescu Stadion von Cluj am Werk war: Rieder, der wahrscheinlich beste Spieler der abgelaufenen Super-League-Saison; und Amdouni, der zuletzt für die A-Nationalmannschaft getroffen und getroffen und getroffen hatte.

Auch wegen Namen wie diesen beiden fragen sich manche, ob die Ausgabe 2023 die beste U-21-Nationalmannschaft ist, die die Schweiz je hatte. Zumindest das Resultat im ersten Spiel dieser Europameisterschaft in Rumänien und Georgien widerlegt die These nicht: Die Schweizer gewannen gegen Norwegen 2:1. Zweifel an der These liess jedoch der Weg zu diesem Sieg aufkommen – zumindest die Anfangsphase dieser Partie.

Das hatte vor allem damit zu tun, dass auch viele der Super-League-Stammspieler zu Beginn enttäuschten. Etwa Ardon Jashari vom FC Luzern, der mit zwei Ballverlusten Torchancen für die Norweger ermöglichte und in der 18. Minute mit einem Fehler am Ursprung des 0:1 durch Emil Ceïde stand. Auch Rieder war lange kaum zu sehen. Die Berner Wertanlage spielte an der Seite von Filip Stojilković in der Sturmspitze, auf einer Position also, die er im Club kaum je spielt.

Ndoye einer der Besten

Das Stadion war so leer, das bei der Begrüssung der beiden Teams jeder Handschlag zu hören war. Und auf dieser bescheidenen Bühne setzte sich am Ende die Qualität durch, die Trainer Patrick Rahmen in einer 4-4-2-Grundordnung auf das Feld geschickt hatte. Vor allem Dan Ndoye lief den Norwegern auf dem linken Flügel davon. Mehrere Male scheiterte er, dann glich er in der 36. Minute mit einem Schuss von der Strafraumgrenze aus; auch, weil der Norweger Goalie erstaunlich falsch stand. Rieder und Kastriot Imeri hatten zuvor den Ball gewonnen. Und dieser Imeri erzielte in der 55. Minute den Siegtreffer, mit einem Schlenzer, bei dem der Goalie fast so falsch stand wie beim ersten Schweizer Tor.

Rahmen stand an der Seitenlinie, die obersten zwei Knöpfe seines Hemdes offen, die Ärmel hochgekrempelt, und schaute sich an, was seine Hochgelobten aufführten. Vor dem Spiel hatte er dieser Zeitung gesagt: «Wir müssen beweisen, dass wir eine goldene Generation sind.» Und diese Generation muss auch beweisen, dass das Ziel des Verbandes nicht zu hoch gegriffen ist: Für die Schweiz ist dieses Turnier offiziell die «Road to Paris». Ein dritter Platz würde die Teilnahme am Fussballturnier der Olympischen Spiele in Paris 2024 garantieren. Dafür müssen sich die Schweizer in den nächsten Gruppenspielen gegen Italien (Sonntag, 25.6.) und Frankreich (Mittwoch, 28.6.) steigern.

Das Telegram Infos einblenden Norwegen - Schweiz 1:2 (1:1) Cluj (ROM). – 1279 Zuschauer. Tore: 18. Ceïde 1:0, 36. Ndoye 1:1, 55. Imeri 1:2. Schweiz: Saipi; Blum, Stergiou, Burch, Omeragic (82. Kronig); Ndoye (91. Di Giusto), Sohm, Jashari, Imeri (82. Von Moos); Stojilkovic (61. Amdouni), Rieder (91. Males).

