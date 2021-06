Podcast zum Start der Euro – «Die Schweizer haben aus der WM in Russland gelernt» Wie gut ist die Schweiz vor dem Start in die Europameisterschaft wirklich? Sind die Nationalspieler zu forsch mit ihren Zielen? Und warum rechnet eigentlich niemand mit Wales? Antworten in der «Dritten Halbzeit». Florian Raz aus Baku

Elfter Stock, Ausblick auf das Kaspische Meer. Unser Fussball-Podcast kommt diesmal aus Baku. Und natürlich ist der Start der Schweizer Nationalmannschaft in die Europameisterschaft das Hauptthema.

Vor allem wälzen wir die Frage, warum diese Mannschaft immer wieder als das beste Nationalteam der Schweizer Geschichte bezeichnet wird. Ist es nur der U-17-WM-Titel von 2009? Ist es das selbstbewusste Auftreten der Spieler? Oder ist es eben doch die Klasse, die diese Spieler haben?

Für Thomas Schifferle steht fest: «Die Spieler kommunizieren ihre Ziele sehr forsch – also sollen sie auch liefern.» Wobei in der Gruppe mit Italien, Wales und der Türkei nur schon die Qualifikation für den Achtelfinal ein respektables Resultat wäre, wie Benjamin Steffen findet: «Der Achtelfinal wird eigentlich nur darum nicht mehr als gute Leistung betrachtet, weil die Spieler selbst von höheren Zielen reden.»

Wenigstens sollte der Schweiz ein Doppeladler-Moment wie 2018 erspart bleiben. Denkt zumindest Schifferle. An der WM in Russland scheiterten die Schweizer ja auch daran, dass sie zu viel Energie neben dem Spielfeld verpufften. «Die Funktionäre und auch der Trainer haben aus all dem gelernt, was in Russland passiert ist», sagt Schifferle und glaubt darum: «Es wird abseits des Spielfelds nichts passieren, was die Spieler ablenken könnte.»

Wann welche Themen besprochen werden

03:07 Neuer Trainer FC Lugano

04:16 Neuer Trainer Grasshoppers

05:49 Neuer Trainer FC Zürich

10:11 Neuer Trainer Young Boys

14:25 Wales - Schweiz

