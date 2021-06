Corona-Hotspot St. Petersburg – Die Schweizer Fans reisen in ein Hochrisikogebiet In Russland explodieren die Corona-Zahlen. Und in keiner Stadt ist es so schlimm wie in St. Petersburg, wo die Schweiz am Freitag gegen Spanien spielt. Zita Affentranger

Das Spiel Finnland gegen Belgien in St. Petersburg: Hunderte Fans kehrten mit einer Corona-Infektion nach Finnland zurück.

Diesmal trifft es das stolze St. Petersburg gnadenlos. Die Corona-Zahlen steigen wegen der Delta-Variante in ganz Russland massiv. Doch nirgends ist es so schlimm wie hier. 111 Tote hatte die Stadt mit 5 Millionen Einwohnern in den letzten 24 Stunden zu beklagen, 119 waren es am Dienstag, 110 am Montag. Das ebenfalls massiv betroffene Moskau hat etwa gleich viele Todesfälle – aber dreimal so viele Einwohner wie St. Petersburg.

Bis zu 1500 Schweizer Fans wollen zum Halbfinal gegen Spanien nun ausgerechnet in diese Stadt reisen – so viele Tickets sind zumindest für Schweizerinnen und Schweizer reserviert. Trotz der steigenden Infektionszahlen mit dem Delta-Virus gilt Russland für die Schweiz bisher nicht als Land, in dem eine «besorgniserregende Virusvariante» grassiert. Man habe das geprüft, erklärte Bundesrat Alain Berset am Mittwoch. Man sollte aber nicht nach Russland reisen, wenn man nicht geimpft sei, das wäre riskant. Geimpfte könnten reisen, aber es bleibe ein Risiko.