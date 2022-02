Kommentar zur Sanktionspolitik - Die Schweiz zaudert, statt ein Zeichen der Einheit zu senden

Er redet von «klarer Haltung», lässt dann aber alles im Ungefähren: Bundespräsident Ignazio Cassis am Donnerstag vor den Medien. Foto: Keystone

Das Konzept von Sanktionen lässt sich in einfache Sätze giessen. «Kein Shopping mehr in Mailand. Keine Partys mehr in Saint-Tropez. Keine Diamanten mehr in Antwerpen.» So formuliert es Josep Borrell, Vizepräsident der Europäischen Kommission, am Dienstag an die Adresse Russlands, als die europäische Gemeinschaft ein erstes Paket von Sanktionen ankündigt.