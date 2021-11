Gastkommentar von Samira Marti - Die Schweiz weigert sich, solidarisch zu sein

Menschliche Tragödie: Flüchtlinge an der weissrussisch-polnischen Grenze. Foto: Keystone

Die Europäische Agentur für die Grenz- und Küstenwache (Frontex) soll ein stärkeres Mandat erhalten, um gemeinsam mit den nationalen Behörden die Schengen-Aussengrenzen besser zu schützen. Die Schweiz soll darum ihren finanziellen Beitrag erhöhen. Während Frontex wegen Menschenrechtsverletzungen und Pushbacks an der Grenze regelmässig Schlagzeilen macht, weigert sich der rechte Bundesrat, legale Fluchtwege zu schaffen. Diese Vorlage gehört deshalb zurück an den Absender.

Die bürgerliche Schweiz profitiert stark von der europäischen Migrationspolitik. Denn geografisch mitten in Europa liegend, führt die Abschottungspolitik an den EU-Aussengrenzen dazu, dass immer weniger Menschen überhaupt den Weg in die Schweiz finden. Unser Asylrecht wird dadurch immer mehr zu toten Buchstaben. Wer den Weg in die Schweiz physisch nicht schafft, hat heute keine Möglichkeit, Recht auf Asyl einzufordern.