Hintergründe des Bundesratsentscheids – Die Schweiz wagt das grosse Corona-Experiment Während Nachbarländer mit harten Regeln die fünfte Pandemie-Welle brechen, versucht es die Schweiz auf die sanftere Tour. Wie Bersets Massnahmenpaket in vier Tagen zum Päckli schrumpfte. Thomas Knellwolf Beni Gafner

Bundesrat Alain Berset, vorne, und Bundesratssprecher André Simonazzi kurz vor Beginn ihrer Corona-Medienkonferenz am Freitag. Foto: Anthony Anex (Keystone)

Ein grösseres Massnahmenpaket ist innert drei Tagen zu einem kleinen Päckli geschrumpft. Obwohl die Pandemie in der Schweiz so stark grassiert wie nie, ist der Bundesrat von mehreren Vorschriften abgerückt, die er selber noch am Dienstag vorgeschlagen hatte. Der Widerstand aus den Kantonen und aus der Wirtschaft war ihm zu gross. Zu gross, um beispielsweise Homeoffice oder Zertifikatskontrollen bei Familientreffen schweizweit vorzuschreiben.

Beschlossen hat die Landesregierung am Freitag punktuelle Eindämmungsschritte. Damit geht eine turbulente und für Corona-Zeiten bezeichnende Schweizer Polit-Woche zu Ende.