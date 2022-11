Hohe 3:11-Niederlage – Die Schweizer verpassen den Final-Einzug Der Traum vom Final an der Heim-WM ist geplatzt. Die Schweizer Unihockeyaner bleiben gegen Tschechien chancenlos und müssen sich mit dem Spiel um Rang 3 begnügen. Annick Vogt Nicolas Kaiser

Für die Schweizer gibt es im Halbfinal nichts zu holen. Foto: freshfocus

So haben sich das die Schweizer nicht vorgestellt – und doch war es nach 60 gespielten Minuten Tatsache. Die Schweizer Unihockeyaner unterliegen Tschechien und verpassen den Final an der Heim-WM. Das Team von David Jansson verlor 3:11 gegen Tschechien. Damit gelang die Revanche nach der verpassten Bronzemedaille im letzten Jahr nicht, die Tschechen siegten an der vergangenen WM in Helsinki 4:3 nach Verlängerung.

Trotz zwei frühen Chancen der Schweizer waren es die Tschechen, die das Skore eröffneten. Nach knapp zwei Minuten mussten die Schweizer einen ersten Rückstand aufholen. Und dies gelang sofort: Christoph Meier glich für die Schweiz aus. Mehr als 11’000 Zuschauerinnen und Zuschauer in der Swiss-Life-Arena bejubelten das 1:1.

Und die Besucherinnen und Besucher durften kurz darauf erneut jubeln. Nils Conrad bediente Patrick Mendelin vor dem Slot, dieser traf zum 2:1 für die Schweiz. Für Conrad war es der erste Skorerpunkt an dieser WM. Doch die Führung wechselte erneut: Adam Hemerka (13.) und Ondrej Nemecek (16.) brachten Tschechien wieder in Führung. Im Vergleich zum ersten Halbfinal, in welchem keine Tore in den ersten 20 Minuten fielen, war es ein turbulentes Startdrittel.

Vier tschechische Tore machen den Unterschied

Das zweite Drittel begann für die Schweizer und Goalie Patrick Eder nicht wie erhofft. Anstatt den Ausgleichstreffer zum 3:3 zu machen, trafen die Tschechen kurz nach dem Startpfiff zum 4:2. Und es kam noch bitterer für die Schweiz. Kurz darauf waren es drei Tore, die die Schweiz aufholen mussten. Filip Langer erzielte das 5:2 für die Tschechen – daran änderte auch das Video-Review nichts. Die Tschechen dominierten das Spiel, sie drängten die Schweizer in die eigene Spielfeldhälfte vor Goalie Eder.

Wegen einer Zwei-Minuten-Strafe gegen Christoph Camenisch spielte die Schweiz dann nur zu viert, die Tschechen nutzten die Chance sogleich für ein weiteres Tor. Nach 33 Minuten stand es 2:6. Die Tschechen hatten aber noch nicht genug. Innert wenigen Minuten waren es bereits fünf Tore, die aufzuholen waren.

Patrick Mendelin bringt die Schweiz zwei Mal zum Jubeln. Foto: Markus Aeschiman (Flickr)

Den Anfang davon machte der Torschütze zum 2:1. Mendelin erhielt den Ball, holte aus und traf. Endlich konnten die Schweizer Fans im Zuhause der ZSC Lions wieder jubeln. Wegen einer Strafe gegen Tschechien erhielt Janssons Team die Chance, zwei Minuten in Überzahl zu spielen. Trotz einem Mann mehr gelang das vierte Tor für die Schweiz nicht.

Keine Wende im letzten Drittel

Mit vier Toren Rückstand starteten die Schweizer ins letzte Drittel. Die Stimmung in der Swiss-Life-Arena wurde durch fleissige Trommler in Weihnachtskostümen und ein paar Chancen für die Schweiz etwas aufgelockert. Kurzzeitig versuchten es die Schweizer mit einem sechsten Feldspieler, halfen tat das aber nicht. Eder verhinderte derweil das achte Tor für Tschechien. Bis zur 49. Minute.

Telegramm Infos einblenden Schweiz – Tschechien 3:11 (2:3, 1:4, 0:4). Swiss Life Arena. 11’254 Zuschauer. Tore: 2. Krebec (Forman) 0:1. 3. Christoph Meier (Heller) 1:1. 7. Mendelin (Conrad) 1:2. 14. Hemerka (Benes) 2:2. 16. Nemecek (Langer) 2:3. 21. Langer (Benes) 2:4. 23. Besta (Tokos) 2:5. 33. Forma (Langer/ Ausschluss Camenisch) 2:6. 35. Hemerka (Benes) 2:7. 37. Mendelin (Bürki) 3:7. 49. Tokos 3:8. 52. Benes (Nemecek) 3:9. 57. Forman (Krbec) 3:10. 59. Besta (Kisugite) 3:11.

Martin Tokos erzielte das nächste Tor für die Gäste. Weil Jansson Eder aus dem Spiel nahm, stand das Tor offen. Marek Benes, welcher bereits zwei Vorlagen lieferte, wurde nun auch zum Torschützen. In den letzten Spielminuten konnten die Schweizer keine Reaktion mehr zeigen. Doch die Tschechen hatten noch nicht genug. In den letzten drei Minuten erzielten sie nochmals zwei Tore und erhöhten auf 11:3. So hatten sich die Schweizer ihren Halbfinal sicherlich nicht vorgestellt.

Als dann ein Schweizer gefoult wurde, erhielt das Heimteam noch einen Penalty zugesprochen. Manuel Maurer trat an, schoss, traf aber nur den tschechischen Goalie Lukas Bauer. Es blieb beim klaren 3:11.

Weiter geht es für die Schweizer am Sonntagmittag. Um 12.00 Uhr bestreiten sie in Zürich den kleinen Final gegen Finnland.

