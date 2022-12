Neue Geografie durch Klimawandel – Die Schweiz und Italien legen ihren Grenzstreit bei Die Gletscherschmelze in den Alpen verändert die Landschaft – und den Grenzverlauf. Bei Zermatt hat man sich nun geeinigt: Eine Hütte, die neu eigentlich auf Schweizer Boden steht, soll weiterhin zu Italien gehören. Cyrill Pinto

Ein Pistenfahrzeug vor dem Rifugio auf der Testa Grigia bei Zermatt. Durch die Gletscherschmelze stand die Hütte plötzlich auf Schweizer Boden.

An der Schutzhütte auf der Testa Grigia hoch über Zermatt wehen zwei Fahnen: das Schweizer Kreuz und die italienische Trikolore. Die Grenze zwischen den beiden Ländern verlief bisher genau durch die Hütte. Drinnen wird jedoch schnell klar, wo die Hütte steht. Gastwirt Giuseppe di Giacomo stellt auf Italienisch klar: «Auf der Speisekarte stehen italienische Gerichte, wir servieren italienischen Wein. Die Hütte gehört zu Italien.» Die Schutzhütte ist im Besitz des Bergführervereins Cervino, wie das Matterhorn auf der italienischen Seite heisst. Im Winter kehren hier Skifahrer ein, im Sommer Bergsteiger. Was Giuseppe di Giacomo nicht einleuchten will: Die Holzhütte wurde auf festem Fels gebaut und nie verschoben. «Warum soll sie nun plötzlich auf Schweizer Boden stehen?», fragt er kopfschüttelnd.