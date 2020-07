Tag 1 mit Gesichtsschutz im ÖV – Die Schweiz trägt Maske So haben wir unser Land noch nie gesehen: Autorinnen und Autoren schreiben aus den Zügen und Trams in Basel, Bern und Zürich.

Frühstück geht vor Maskenpflicht

ICE Zürich-Basel, 6:00 Uhr

Unser Autor (unten links im Bild) war heute morgen von Zürich nach Basel unterwegs Foto: Simon Bordier

An Tag 1 des Maskenobligatoriums im öffentlichen Verkehr hält sich die Farb- und Formenvielfalt in Grenzen. Die ersten Pendler, die uns um 6 Uhr am Hauptbahnhof Zürich begegnen, haben sich für einfache chirurgische Masken in Blau entschieden.

Umso grösser ist die Variation beim Tragen des Gesichtsschutzes, wie wir im frühmorgendlichen ICE von Zürich nach Basel feststellen: Viele Passagiere haben die Maske ordentlich über Mund und Nase gezogen, andere lediglich über den Mund und wieder andere lassen sie locker an einem Ohr oder am Hals baumeln. Nicht zuletzt jene, die sich mit Kaffee und Croissants eingedeckt haben, lassen sich Zeit, bevor sie den Gesichtsschutz aufsetzen.

Einzelne Zuggäste scheinen gar keine Maske dabei oder sie zumindest noch nicht ausgepackt zu haben. Streber wie wir, die wir den Gesichtsschutz bereits vor Betreten des Bahnhofs über Mund und Nase gezogen haben, sind in der Minderheit. Die meisten nehmen das Maskenobligatorium lockerer. (bor)

Die braven Passagiere starren

Basel, Tram 8, Claraplatz bis Bahnhof SBB, 6:45 Uhr

Im Tram Richtung Basel SBB tragen die Pendlerinnen und Pendler jetzt Maske. Foto: Andrea Schuhmacher

6 Uhr morgens. Die Basler und Baslerinnen machen sich auf den Weg zur Arbeit. An diesem Tag zum ersten Mal mit Maskenpflicht im ÖV. An den Haltestellen warten die Menschen «oben ohne»: die Maske ist im Hosensack, in der Handtasche.

Jetzt sieht – und hört – man aber schon das grüne Trämmli anrollen. Schnell setzt man sich die Maske aufs Gesicht, zupft hie und da am guten Stück herum, wirft einen Seitenblick auf die Mitfahrer, in Gedanken: «Wenn ich muss, musst du auch.»

Im Tram ist es ruhig. Noch etwas verschlafen wirken die Menschen. Kaum jemand gibt einen Pieps vo sich, schon gar nicht ein Husten, man will doch nicht Panik schüren. Zeit zum Umsteigen. Die Maske ist sofort weg: eine Pause vor dem eigenen Mundgeruch ist dringend nötig.

Nächstes Tram. Einsteigen. Aber nein, hier tragen doch zwei keine Maske! Schon bald ertönt es via Durchsage: «Bitte tragen Sie einen Mundschutz!» Nix da. Die braven Passagiere starren, werfen sich gegenseitig Blicke zu. Ist da ein verschmitztes Lächeln unter der Maske zu erkennen? (and)

Die Maskenquote beträgt 100 Prozent

Intercity von Bern nach Zürich, 6:00 Uhr

Social Distancing ist in der ersten Klasse problemlos möglich. Foto: Adrian Zurbriggen

Höchstens jeder fünfte Platz in der ersten Klasse ist besetzt, Social Distancing also problemlos möglich. Trotzdem beträgt die Maskenquote 100 Prozent. Dass sie noch vor wenigen Tagen auf diesem Zug sehr, sehr nahe bei Null lag, würde man an diesem Morgen nicht denken: Die Pendler tragen ihre Masken mit grosser Selbstverständlichkeit. Keinerlei verstohlene Blicke, nirgends ein nervöses Herumnesteln am Gesichtsschutz.

Schimmert da Erleichterung durch, dass nach monatelanger Diskussion die Maskenpflicht endlich da ist und man sich nun nicht mehr fragen muss, ob man das Ding in der Tasche nun anziehen soll? (azu)

Virenschutz aus dem Getränkeautomat

Südostbahn St. Gallen nach Luzern, 6:03 Uhr

Der Kondukteur in der Südostbahn verkauft Masken im Viererpack. Foto: Martin Läubli

Es ist der erste Zug in die Innerschweiz. Abfahrt 06.03. Wenige Frühaufsteher warten auf die Einfahrt der Bahn. Die meisten tragen noch keine Maske, einige sind vorbereitet, haben sie unter das Kinn geschoben. Andere halten sie in der Hand bereit.

Am ersten Tag hat die Bahn einen Kontrolleur aufgeboten. Er prüft die Züge bereits vor der Abfahrt. Zum Beispiel den Mann in der blauen Arbeiterhose. Er trägt keine Maske. Die Ermahnung ist unmissverständlich. Der Mann kramt ein T-Shirt aus dem Rucksack, rollt es zusammen und bindet es um den Kopf.

Die Bahnfahrt nach Luzern ist kein ÖV-Hotspot für das Coronavirus. Hier steigen an einem schönen Tag mehr Ausflügler als Arbeitstätige ein. Social Distancing ist zumindest bis Uznach kein Problem, die Plätze sind mehrheitlich frei. Das kann dazu verleiten, keine Maske zu tragen. Zum Beispiel eine ältere Wandererin. In der 1. Klasse beschwert sich ein Mann über eine maskenlose Person. Diese nimmt darauf ihren Virenschutz aus der Tasche.

In Uznach steigen nun die ersten Pendler ein. Es wird enger.

Wer keine Maske bei sich hat, muss nicht zwingend beim nächsten Halt den Zug verlassen. «Das passiert nur im Notfall, wir sind keine Polizisten», sagt der Kondukteur. In Wagen 3 und 6 kann man aus dem Getränkeautomaten eine Maske erstehen, wie man durch den Lautsprecher erfährt. Oder man kauft sich beim Kondukteur ein Viererset, wie das der ältere Herr macht, der die Maske vergessen hatte.

Übrigens: Eine grosse Masken-Vielfalt gibt es nicht. Die meisten tragen die gängigen Hygienemasken, Stoffmasken sind nur wenige zu sehen, auffallend ist der junge Mann mit dem farbigen Schal um das Gesicht. Und noch etwas: Wer sich mit einem fremden Abo ausweist, hat es ab heute leichter. Es ist schwierig die Gesichter auf dem GA zu identifizieren, wie der Kondukteur bereits feststellen musste. (lae)

Sind es die Masken oder die Ferien?

Uster nach Zürich, 6:36 Uhr

In der S-Bahn tragen fast alle einen Gesichtsschutz. Foto: Iwan Städler

In dieser S15 tragen die allermeisten eine Maske. In der ersten Klasse fehlt sie auf keinem einzigen Gesicht, in einem Zweitklass-Wagen foutieren sich ein älterer Herr mit Bart und ein Jugendlicher um die Maskenplicht. In der oberen Etage hat einer den Textilschutz nur um ein Ohr gehängt. Sobald ihn jemand ansieht, hängt er ihn auch übers andere Ohr. Niemand spricht. Einigen laufen die Brillen an.

Der Zug ist nicht allzu gut gefüllt. Das muss aber nicht der Maskenpflicht geschuldet sein. Es kann auch an den Ferien liegen; im Kanton St. Gallen haben die Schulen bereits Sommerpause.

Bereits auf dem Perron in Uster haben mehr als die Hälfte der Wartenden die Maske getragen. Die Raucher natürlich nicht. Ein Pärchen kontrollierte gegenseitig, ob die Utensilien auch richtig schön sitzen. Nach dem Aussteigen im Zürcher Hauptbahnhof behält rund die Hälfte die Maske auf. Die andere Hälfte entledigt sich des Dings. (is)