«Ich bin sehr glücklich über Bidens Sieg»: Die ehemalige US-Aussenministerin Madeleine Albright in Washington D.C.

«Ich bin sehr glücklich über Bidens Sieg»: Die ehemalige US-Aussenministerin Madeleine Albright in Washington D.C.

Madam Secretary, welches Gefühl ist bei Ihnen stärker: die Freude über Joe Bidens Sieg oder die Betroffenheit darüber, dass 74 Millionen Amerikanerinnen und Amerikaner Donald Trump gewählt haben?

Ich bin sehr glücklich über Bidens Sieg. Das ist ein starkes Signal. Was aber angegangen werden muss, sind die wirtschaftlichen Unterschiede, die zur Spaltung des Landes geführt haben. Am wichtigsten ist, dass man mit Leuten spricht, die anderer Meinung sind. Da müssen wir gut zuhören. Nur so kann man herausfinden, wo die Probleme liegen.