Auftrag an den Bundesrat – Die Schweiz soll ein schnelleres Internet erhalten Die Politik hat den Bundesrat aufgefordert, für höhere Mindestgeschwindigkeiten zu sorgen. Was das für die Konsumentinnen und Konsumenten bedeutet. Jon Mettler , Philipp Felber-Eisele

Von einer Erhöhung der Mindestgeschwindigkeiten profitieren vor allem die ländlichen Gebiete. Foto: Keystone

Wie weiter mit dem Internetausbau in der Schweiz? Während in den Städten für eine Internetgeschwindigkeit von 1 Gigabit pro Sekunde oder gar mehr geworben wird, sieht die Realität in den ländlichen Gebieten ganz anders aus.

Am Donnerstag nahm der Nationalrat ein Postulat zum Thema an. Der Bundesrat soll eine Hochbreitbandstrategie zum Ausbau der Internetversorgung vorlegen. Darin soll er aufzeigen, wie die Internetversorgung an den Orten sichergestellt werden kann, an denen der Markt nicht funktioniert. Das Ziel dahinter: Die Schweiz soll flächendeckend mit einer minimalen Internetgeschwindigkeit von 80 Megabit pro Sekunde versorgt werden.